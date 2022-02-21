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Чаус розповів, в яких умовах його тримали в неволі

Соня Лукашова, Ірина БалачукПонеділок, 21 лютого 2022, 11:19
Чаус розповів, в яких умовах його тримали в неволі
Екссуддя Микола Чаус. Скриншот з відео з Telegram-каналу ChausUA Николай Чаус

Колишній київський суддя Микола Чаус розповів, що коли його викрали у Кишеневі, то спершу його тримали в одному будинку, а згодом перевезли в інший, 50 днів йому не дозволяли зняти маску з очей, а світло у кімнаті не вимикали два місяці поспіль  

Джереломатеріал "Української правди" на основі тексту офіційних свідчень Миколи Чауса та заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, даниїх ними у серпні-вересні 2021 року слідчим СБУ

Деталі: У першому будинку, де Чаус провів перші дві ночі після викрадення, хтось зробив йому укол і зашив рану на правій руці. Екссуддю погодували супом з макаронами та сарделькою, а спав він на ліжку, де не було ані постільної білизни, ані навіть матраца. Замість туалета було відро. Годували на другий день тричі.

На третій день після перев'язки у приміщення зайшли двоє в камуфляжному одязі і з Чауса зняли маску. Тоді він побачив місце своє ночівлі. Це були близько 15 кв.м із залізним столом і стільцем, ліжко було прикручене до підлоги посеред кімнати. Під стелею – два вікна. Але вони були чимось закладені, що через них не було нічого не видно і не чути, лише сонячне світло пробивалось через щілини, що дозволяло Чаусу приблизно орієнтуватись у часі.

Приблизно в обід третього дня екссуддю вивели з "в'язниці", знову одягли маску на очі і повезли кудись. Їхали десь годину-півтори. Тоді Чауса провели у приміщення, спустились на поверх нижче і завели в одну з кімнат.

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У ній було трохи більше місця, ніж у попередній, свіжопоштукатурені стіни, стояли кілька ліжок, лавки, стіл і електричний обігрівач. Вікон не було, а 4 лампи у перші 2 місяці не вимикали ніколи. У сусідньому приміщенні був біотуалет.

З верхніх поверхів суддя часто чув звуки ремонту, а часом зранку через стіни доносились голоси дітей і їхніх батьків.

У будівлі була автоматизована система пропуску: Чаус чув характерні звуки під час відкриття дверей і прикладання карток.

Гуляти екссуддю не випускали, лише раз на тиждень водили через вулицю в душ і випрати речі. Але виходити треба було в масці.  

Перші 50 днів їжу Чаусу приносили на загорнутих в папір пластикових розносах з металевими приборами. Було схоже, що вона з якоїсь їдальні. За сніданками Чаус рахував дні в неволі.

Перші два місяці біля "в'язня" постійно чатували охоронці. Вони часто носили камуфляж та іноді тактичні військові рукавиці, часто клацали зброєю.

На ніч Чауса завжди пристібали до ліжка кайданками. А в якийсь період, близько півтора місяці, він залишався прикутим цілодобово, крім походів у туалет.

Також перші 50 днів чоловік постійно ходив з маскою на голові. Її дозволили зняти лише тоді, коли у Чауса упав зір.

ВІДЕО ДНЯ

Більше читайте у статті УП "Коли місяць сховався за хмарами, я поплив на берег". Історія викрадення і втечі судді Чауса з перших вуст

Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського

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Теми: судЧаус
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