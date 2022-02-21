Чаус рассказал, в каких условиях его держали в неволе

Бывший киевский судья Николай Чаус рассказал, что, когда его похитили в Кишеневе, то сначала его держали в одном доме, а позже перевезли в другой, 50 дней ему не разрешали снять маску с глаз, в комнате 2 месяца не выключали свет.

Источник: материал "Украинской правды" на основе текста официальных показаний Николая Чауса и заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, данных ими в августе-сентябре 2021 года следователям СБУ

Детали: В первом доме, где Чаус провел первые две ночи после похищения, кто-то сделал ему укол и зашил рану на правой руке. Экс-судью покормили супом с макаронами и сарделькой, а спал он на кровати, где не было ни постельного белья, ни даже матраса. Вместо туалета было ведро. Кормили на второй день трижды.

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На третий день после перевязки в помещение зашли двое в камуфляжной одежде и с Чауса сняли маску. Тогда он увидел место своей ночевки. Это было около 15 кв.м с железным столом и стулом, кровать была прикручена к полу посреди комнаты. Под потолком – два окна. Но они были чем-то заложены, что через них ничего не было видно и слышно, только солнечный свет пробивался через щели, что позволяло Чаусу примерно ориентироваться во времени.

Приблизительно в обед третьего дня экс-судью вывели из "тюрьмы", снова надели маску на глаза и увезли куда-то. Ехали около часа-полтора. Чауса провели в помещение, спустились на этаж ниже и завели в одну из комнат.

В ней было чуть больше места, чем в предыдущей, были свежеоштукатуренные стены, стояли несколько кроватей, лавки, стол и электрический обогреватель. Окон не было, а 4 лампы в первые 2 месяца не выключали никогда. В соседнем помещении был биотуалет.

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С верхних этажей судья часто слышал звуки ремонта, а иногда с утра через стены доносились голоса детей и их родителей.

В здании была автоматизированная система пропуска: Чаус слышал характерные звуки при открытии двери и приложении карт.

Гулять экс-судью не выпускали, только раз в неделю водили через улицу в душ и постирать вещи. Но выходить нужно было в маске.

Первые 50 дней еду Чаусу приносили на завернутых в бумагу пластиковых разносах с металлическими приборами. Похоже, она была из какой-то столовой. По завтракам Чаус считал дни в неволе.

Первые два месяца возле "заключенного" постоянно караулили охранники. Они часто носили камуфляж и иногда тактические военные перчатки, часто щелкали оружием.

На ночь Чауса всегда пристегивали к кровати наручниками. А в какой-то период, около полутора месяца, он оставался прикованным круглосуточно, кроме походов в туалет.

Также первые 50 дней мужчина постоянно ходил с маской на голове. Ее разрешили снять только тогда, когда у Чауса упало зрение.

Больше читайте в статье УП "Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег". История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст

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