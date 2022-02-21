Суддю Чауса вивозив депутат Порошенка, до того з ним контактував заступник голови ОПУ Зеленського – офіційні допити

У вивезенні київського судді Миколи Чауса у 2016 році, коли його спіймали на хабарі, у Молдову брали участь ексдепутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Грановський та скандальний колишній столичний прокурор Сергій Лисенко, до того і в Кишиневі з суддею контактував нині заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

Джерело: матеріал "Української правди" на основі тексту офіційних свідчень Миколи Чауса та заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, даних ними у серпні-вересні 2021 року слідчим СБУ

Пряма мова колишнього адвоката Геннадія Корбана, а нині заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова: "10 серпня 2016 року відбулася зустріч мене, Грановського Олександра та Лисенка Сергія. В ході зустрічі Грановський пояснив обставини ситуації, яка відбулася з Чаусом, та сказав, що тому потрібен адвокат. Я погодився".

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Деталі: Смирнов радив Чаусу "поїхати у відпустку кудись на південь України".

Він також познайомив його з адвокатом Кімом Веремійчуком, щоб самому не "світитись" у цій справі. Веремійчук ходив з Чаусом на допит в НАБУ.

Пізніше Смирнов брав участь у вивезенні Чауса.

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Дослівно з допиту Смирнова: "Через месенджер зі мною зв'язалися – або Грановський, або Лисенко, хто точно не пригадую. Мені сказали, що необхідно, щоб Чаус прибув до підземного паркінгу, де його чекатимуть".

Деталі: Смирнов забрав Чауса з-під дому на таксі. Судді сказали не брати ніяких речей, мовляв, з ним просто хочуть "переговорити люди, які можуть взяти його під охорону".

Тому Чаус вийшов у домашньому одязі, прихопивши лише паспорт.

Машина таксі, в якій уже сидів Смирнов, рушила в невідомому напрямку з Дарниці на правий берег. Чаусу нічого не пояснювали. Потім на паркінгу Смирнов показав Чаусу невідомого чоловіка, і сказав, що "це людина з фірми, яка відвезе його у відпустку".

Невідомий сказав судді лягти на заднє сидіння, і вони вдвох поїхали з паркінгу, залишивши адвокатів позаду.

Охоронці Чауса поселили його в квартирі в Ірпені, на Київщині. А через півтора тижні Чаус залишив Україну і опинився у Кишиневі.

У Кишиневі його навідував Смирнов і "наполегливо радив" просити політичного притулку в Молдові.

Чаус стверджує, що хотів повернутись в Україну, але йому не дозволяли. Потім Смирнов нібито погодився на повернення судді.

Але згодом Чаус дізнався, що у Києві і Смирнов і Веремійчук "накручували" його дружину: говорили, що її чоловік – злочинець-хабарник і спеціально їй не телефонує; лякали що Чаус сидітиме у в'язниці і схиляли подати заяву на розлучення, щоб не розділити з ним проблеми.

Лисенко теж приїжджав до судді у Кишинів. Чаус йому жалівся на своїх адвокатів, які тиснули на його дружину. Вони говорили спершу доброзичливо, але потім Лисенко знову почав говорити, що Чаус має просити політичного притулку в Молдові.

Більше читайте у статті УП "Коли місяць сховався за хмарами, я поплив на берег". Історія викрадення і втечі судді Чауса з перших вуст

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