Суддю Чауса вивозив депутат Порошенка, до того з ним контактував заступник голови ОПУ Зеленського – офіційні допити
У вивезенні київського судді Миколи Чауса у 2016 році, коли його спіймали на хабарі, у Молдову брали участь ексдепутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Грановський та скандальний колишній столичний прокурор Сергій Лисенко, до того і в Кишиневі з суддею контактував нині заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.
Джерело: матеріал "Української правди" на основі тексту офіційних свідчень Миколи Чауса та заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, даних ними у серпні-вересні 2021 року слідчим СБУ
Пряма мова колишнього адвоката Геннадія Корбана, а нині заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова: "10 серпня 2016 року відбулася зустріч мене, Грановського Олександра та Лисенка Сергія. В ході зустрічі Грановський пояснив обставини ситуації, яка відбулася з Чаусом, та сказав, що тому потрібен адвокат. Я погодився".
Деталі: Смирнов радив Чаусу "поїхати у відпустку кудись на південь України".
Він також познайомив його з адвокатом Кімом Веремійчуком, щоб самому не "світитись" у цій справі. Веремійчук ходив з Чаусом на допит в НАБУ.
Пізніше Смирнов брав участь у вивезенні Чауса.
Дослівно з допиту Смирнова: "Через месенджер зі мною зв'язалися – або Грановський, або Лисенко, хто точно не пригадую. Мені сказали, що необхідно, щоб Чаус прибув до підземного паркінгу, де його чекатимуть".
Деталі: Смирнов забрав Чауса з-під дому на таксі. Судді сказали не брати ніяких речей, мовляв, з ним просто хочуть "переговорити люди, які можуть взяти його під охорону".
Тому Чаус вийшов у домашньому одязі, прихопивши лише паспорт.
Машина таксі, в якій уже сидів Смирнов, рушила в невідомому напрямку з Дарниці на правий берег. Чаусу нічого не пояснювали. Потім на паркінгу Смирнов показав Чаусу невідомого чоловіка, і сказав, що "це людина з фірми, яка відвезе його у відпустку".
Невідомий сказав судді лягти на заднє сидіння, і вони вдвох поїхали з паркінгу, залишивши адвокатів позаду.
Охоронці Чауса поселили його в квартирі в Ірпені, на Київщині. А через півтора тижні Чаус залишив Україну і опинився у Кишиневі.
У Кишиневі його навідував Смирнов і "наполегливо радив" просити політичного притулку в Молдові.
Чаус стверджує, що хотів повернутись в Україну, але йому не дозволяли. Потім Смирнов нібито погодився на повернення судді.
Але згодом Чаус дізнався, що у Києві і Смирнов і Веремійчук "накручували" його дружину: говорили, що її чоловік – злочинець-хабарник і спеціально їй не телефонує; лякали що Чаус сидітиме у в'язниці і схиляли подати заяву на розлучення, щоб не розділити з ним проблеми.
Лисенко теж приїжджав до судді у Кишинів. Чаус йому жалівся на своїх адвокатів, які тиснули на його дружину. Вони говорили спершу доброзичливо, але потім Лисенко знову почав говорити, що Чаус має просити політичного притулку в Молдові.
Більше читайте у статті УП "Коли місяць сховався за хмарами, я поплив на берег". Історія викрадення і втечі судді Чауса з перших вуст
Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського
Передісторія:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали суддю на хабарництві, коли він ховав гроші в скляну банку. Проте суддя незабаром залишив територію України, поки народні депутати зволікали з позбавленням його суддівського імунітету.
- 2017 року Чауса знайшли в Молдові, де він тривалий час очікував рішення стосовно надання йому політичного притулку.
- Весною 2021 року його викрали невідомі в Кишиневі. Невдовзі в мережі почали з’являтися звернення самого Чауса, що він хоче судитися стосовно його викрадення.
- 30 липня 2021 року екссуддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. Суддю забрали представники Служби безпеки до Києва. 4 серпня Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт.
- 8 лютого дружина Чауса внесла за нього заставу у розмірі майже 718 тисяч гривень.