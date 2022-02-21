Судью Чауса вывозили депутат Порошенко, до того с ним контактировал заместитель главы ОПУ Зеленского – официальные допросы
В вывозе киевского судьи Николая Чауса в 2016 году, когда его поймали на взятке, в Молдову участвовали экс-депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский и скандальный бывший столичный прокурор Сергей Лысенко, до того и в Кишеневе с судьей контактировал сейчас заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.
Источник: материал "Украинской правды" на основе текста официальных показаний Николая Чауса и заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, данных ими в августе-сентябре 2021 года следователям СБУ
Прямая речь бывшего адвоката Геннадия Корбана, а ныне заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова: "10 августа 2016 года состоялась встреча меня, Грановского Александра и Лысенко Сергея. В ходе встречи Грановский объяснил обстоятельства произошедшей с Чаусом ситуации и сказал, что тому нужен адвокат. Я согласился".
Детали: Смирнов советовал Чаусу "уехать в отпуск куда-нибудь на юг Украины".
Он также познакомил его с адвокатом Кимом Веремийчуком, чтобы самому не "светиться" в этом деле. Веремийчук ходил с Чаусом на допрос в НАБУ.
Позже Смирнов участвовал в вывозе Чауса.
Дословно из допроса Смирнова: "Через мессенджер со мной связались – или Грановский, или Лысенко, кто точно не помню. Мне сказали, что необходимо, чтобы Чаус прибыл на подземный паркинг, где его будут ждать".
Детали: Смирнов забрал Чауса из-под дома на такси. Судье сказали не брать никаких вещей, мол, с ним просто хотят переговорить люди, которые могут взять его под охрану.
Поэтому Чаус вышел в домашней одежде, прихватив только паспорт.
Машина такси, в которой уже сидел Смирнов, двинулась в неизвестном направлении из Дарницы на правый берег. Чаусу ничего не объясняли. Затем на паркинге Смирнов показал Чаусу неизвестного мужчину и сказал, что "это человек из фирмы, который отвезет его в отпуск".
Неизвестный сказал судье лечь на заднее сиденье, и они вдвоем уехали из паркинга, оставив адвокатов позади.
Охранники Чауса поселили его в квартире в Ирпене, Киевской области. А через полторы недели Чаус покинул Украину и оказался в Кишиневе.
В Кишиневе его посещал Смирнов и "упорно советовал" просить политического убежища в Молдове.
Чаус утверждает, что хотел вернуться в Украину, но ему не разрешали. Затем Смирнов якобы согласился на возвращение судьи.
Но впоследствии Чаус узнал, что в Киеве и Смирнов, и Веремийчук "накручивали" его жену: говорили, что ее муж – преступник-взяточник и специально ей не звонит по телефону; пугали, что Чаус будет сидеть в тюрьме и склоняли подать заявление на развод, чтобы не разделять с ним проблемы.
Лысенко тоже приезжал к судье в Кишинев. Чаус ему жаловался на своих адвокатов, которые давили на его жену. Они говорили сначала доброжелательно, но потом Лысенко снова стал говорить, что Чаус должен просить политического убежища в Молдове.
Больше читайте в статье УП "Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег". История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст
Знать больше: История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского
Предыстория:
- 9 августа 2016 детективы НАБУ поймали судью на взяточничестве, когда он прятал деньги в стеклянную банку. Однако судья вскоре покинул территорию Украины, пока народные депутаты медлили с голосованием о лишении его судейского иммунитета.
- В 2017 году его нашли в Молдове, где он долгое время ожидал решения о предоставлении ему политического убежища.
- Весной 2021 года его похитили неизвестные в Кишиневе. После этого в сети начали появляться обращения самого Чауса, что он якобы хочет судиться из-за его похищения.
- 30 июля 2021 года экс-судья пришел в нижнем белье в сельский совет Мазуровки в Винницкой области. Судью забрали представители Службы безопасности в Киев. 4 августа Чауса отправили под круглосуточный домашний арест.
- 8 февраля жена Чауса внесла за него залог в размере почти 718 тысяч гривен.