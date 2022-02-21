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Судью Чауса вывозили депутат Порошенко, до того с ним контактировал заместитель главы ОПУ Зеленского – официальные допросы

Соня Лукашова, Ирина БалачукПонедельник, 21 февраля 2022, 12:24
Судью Чауса вывозили депутат Порошенко, до того с ним контактировал заместитель главы ОПУ Зеленского – официальные допросы
Заместитель руководителя ОПУ Андрей Смирнов. Фото president.gov.ua

В вывозе киевского судьи Николая Чауса в 2016 году, когда его поймали на взятке, в Молдову участвовали экс-депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский и  скандальный бывший столичный прокурор Сергей Лысенко, до того и в Кишеневе с судьей контактировал сейчас заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

Источник: материал "Украинской правды" на основе текста официальных показаний Николая Чауса и заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, данных ими в августе-сентябре 2021 года следователям СБУ

Прямая речь бывшего адвоката Геннадия Корбана, а ныне заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова: "10 августа 2016 года состоялась встреча меня, Грановского Александра и Лысенко Сергея. В ходе встречи Грановский объяснил обстоятельства произошедшей с Чаусом ситуации и сказал, что тому нужен адвокат. Я согласился".

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Детали: Смирнов советовал Чаусу "уехать в отпуск куда-нибудь на юг Украины".

Он также познакомил его с адвокатом Кимом Веремийчуком, чтобы самому не "светиться" в этом деле. Веремийчук ходил с Чаусом на допрос в НАБУ.

Позже Смирнов участвовал в вывозе Чауса.

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Дословно из допроса Смирнова: "Через мессенджер со мной связались – или Грановский, или Лысенко, кто точно не помню. Мне сказали, что необходимо, чтобы Чаус прибыл на подземный паркинг, где его будут ждать".

Детали: Смирнов забрал Чауса из-под дома на такси. Судье сказали не брать никаких вещей, мол, с ним просто хотят переговорить люди, которые могут взять его под охрану.

Поэтому Чаус вышел в домашней одежде, прихватив только паспорт.

Машина такси, в которой уже сидел Смирнов, двинулась в неизвестном направлении из Дарницы на правый берег. Чаусу ничего не объясняли. Затем на паркинге Смирнов показал Чаусу неизвестного мужчину и сказал, что "это человек из фирмы, который отвезет его в отпуск".

Неизвестный сказал судье лечь на заднее сиденье, и они вдвоем уехали из паркинга, оставив адвокатов позади.

Охранники Чауса поселили его в квартире в Ирпене, Киевской области. А через полторы недели Чаус покинул Украину и оказался в Кишиневе.

В Кишиневе его посещал Смирнов и "упорно советовал" просить политического убежища в Молдове.

Чаус утверждает, что хотел вернуться в Украину, но ему не разрешали. Затем Смирнов якобы согласился на возвращение судьи.

Но впоследствии Чаус узнал, что в Киеве и Смирнов, и Веремийчук "накручивали" его жену: говорили, что ее муж – преступник-взяточник и специально ей не звонит по телефону; пугали, что Чаус будет сидеть в тюрьме и склоняли подать заявление на развод, чтобы не разделять с ним проблемы.

Лысенко тоже приезжал к судье в Кишинев. Чаус ему жаловался на своих адвокатов, которые давили на его жену. Они говорили сначала доброжелательно, но потом Лысенко снова стал говорить, что Чаус должен просить политического убежища в Молдове.

Больше читайте в статье УП "Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег". История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст

Знать больше: История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского

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Темы: ЧауссудОфис президента
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