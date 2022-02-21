Жодних ознак деескалації з боку Росії, досі 150 тисяч солдатів на кордонах – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що жодних ознак деескалації з боку Росії немає, а на українських кордонах досі зосереджено 150 тисяч російських військових.
Джерело: Офіс президента з посиланням на розмову Зеленського з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером
Пряма мова Зеленського: "Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії. Безпекова ситуація залишається напруженою, чисельність наземного угруповання ЗС РФ на українському напрямі становить близько 150 тисяч осіб".
Деталі: Зеленський розповів Хегеру про обстріли з боку проросійських бойовиків на Луганщині та Донеччині. Зокрема, про те, що незаконні формування обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой ООН.
У розмові порушили питання про безпекову загрозу для Європи, і сторони погодились, що російське вторгнення змінить не лише Україну, а й долю Європи.
Президент подякував словацькому прем’єрові за надання двох систем розмінування "Божена 5" та медичного обладнання на суму 1,7 мільйонів євро.
Передісторія:
- Російський президент Володимир Путін оперативно скликав 21 лютого засідання Ради безпеки РФ, на якому його члени – голови урядових відомств та армії – висловили привселюдно підтримку щодо можливого визнання Росією незаконних формувань на окупованій території Донбасу. Міністр внутрішніх справ Росії запропонував Путіну визнати так звані "республіки" в межах Донецької та Луганської областей, а не наявних фактичних меж. Визнання незаконних формувань на окупованій території Донбасу фактично буде ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України з боку Росії.
- Перед цим 21 лютого ватажки проросійських незаконних формувань на окупованій території Донбасу звернулися до Путіна із проханням визнати їх офіційно на рівні російської влади.
- Розслідувачі з Conflict Intelligence Team заявили, що зі світлин та відео, які поширюють у соцмережах, можна зробити висновки, нібито російська армія здійснює останні приготування перед початком повномасштабної військової операції на території України.
- Російські пропагандистські ресурси поширили інформацію з посиланням на офіційні заяви російських силовіків, буцімто якісь українські диверсанти перетнули кордон та опинилися на території Ростовської області. Російське ФСБ нібито ліквідувала ці групи, однак захопила одного "українського диверсанта" в полон. В українському уряді та прикордонній службі спростували цю інформацію.
- Водночас 21 лютого проросійські бойовики продовжували обстрілювати позиції, контрольовані українським військом, та населені пункти. зокрема пошкодили Луганську ТЕС та КПВВ "Щастя".