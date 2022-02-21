Жодних ознак деескалації з боку Росії, досі 150 тисяч солдатів на кордонах – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодних ознак деескалації з боку Росії немає, а на українських кордонах досі зосереджено 150 тисяч російських військових.

Джерело: Офіс президента з посиланням на розмову Зеленського з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером

Пряма мова Зеленського: "Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії. Безпекова ситуація залишається напруженою, чисельність наземного угруповання ЗС РФ на українському напрямі становить близько 150 тисяч осіб".

Деталі: Зеленський розповів Хегеру про обстріли з боку проросійських бойовиків на Луганщині та Донеччині. Зокрема, про те, що незаконні формування обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой ООН.

У розмові порушили питання про безпекову загрозу для Європи, і сторони погодились, що російське вторгнення змінить не лише Україну, а й долю Європи.

Президент подякував словацькому прем’єрові за надання двох систем розмінування "Божена 5" та медичного обладнання на суму 1,7 мільйонів євро.

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