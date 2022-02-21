Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Никаких признаков деэскалации со стороны России, до сих пор 150 тысяч солдат на границах – Зеленский

Денис КарловскийПонедельник, 21 февраля 2022, 18:31
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что никаких признаков деэскалации со стороны России нет, а на украинских границах до сих пор сосредоточено 150 тысяч российских военных.

Источник: Офис президента ссылаясь на разговор Зеленского с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером

Прямая речь Зеленского: "Не видим никаких признаков деэскалации со стороны России. Ситуация остается напряженной, численность наземной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек".

Детали: Зеленский рассказал Хегеру об обстрелах со стороны пророссийских боевиков в Луганской и Донбассе. В частности, о том, что незаконные формирования обстреляли КПВВ "Счастье" и гуманитарный конвой ООН.

В разговоре подняли вопрос угрозы безопасности для Европы, и стороны согласились, что российское вторжение изменит не только Украину, но и судьбу Европы.

Президент поблагодарил словацкого премьера за предоставление двух систем разминирования "Божена 5" и медицинского оборудования на сумму 1,7 миллионов евро.

Предыстория: 

  • Российский президент Владимир Путин оперативно созвал 21 февраля заседание Совета безопасности РФ, на котором его члены – главы правительственных ведомств и армии – выразили публичную поддержку возможного признания Россией незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса. Министр внутренних дел России предложил Путину признать так называемые "республики" в границах Донецкой и Луганской областей, а не имеющихся фактических пределах оккупации. Признание незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса фактически станет еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России.
  • Перед этим 21 февраля главари пророссийских незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса обратились к Путину с просьбой признать их официально на уровне российских властей.
  • Расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что по фотографиям и видео, распространяемых в соцсетях, можно сделать выводы, что российская армия осуществляет последние приготовления перед началом полномасштабной военной операции на территории Украины.
  • Российские пропагандистские ресурсы распространили информацию со ссылкой на официальные заявления российских силовиков, якобы какие-то украинские диверсанты пересекли границу и оказались на территории Ростовской области. Российское ФСБ будто бы ликвидировало эти группы, однако захватило одного "украинского диверсанта" в плен. В украинском правительстве и пограничной службе опровергли эту информацию.
  • В то же время, 21 февраля пророссийские боевики продолжали обстреливать позиции, контролируемые украинским войском, и населенные пункты. в частности, повредили Луганскую ТЭС и КПВВ "Счастье".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияСловакия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
Зеленский
4 вывода из Мюнхена-2022, или Поможет ли Запад
Зеленский и Макрон выступают за немедленный созыв ТКГ и режим тишины
Кулеба объяснил слова Зеленского про Будапештский меморандум
Последние новости
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
Все новости...