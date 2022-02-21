Никаких признаков деэскалации со стороны России, до сих пор 150 тысяч солдат на границах – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что никаких признаков деэскалации со стороны России нет, а на украинских границах до сих пор сосредоточено 150 тысяч российских военных.
Источник: Офис президента ссылаясь на разговор Зеленского с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером
Прямая речь Зеленского: "Не видим никаких признаков деэскалации со стороны России. Ситуация остается напряженной, численность наземной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек".
Детали: Зеленский рассказал Хегеру об обстрелах со стороны пророссийских боевиков в Луганской и Донбассе. В частности, о том, что незаконные формирования обстреляли КПВВ "Счастье" и гуманитарный конвой ООН.
В разговоре подняли вопрос угрозы безопасности для Европы, и стороны согласились, что российское вторжение изменит не только Украину, но и судьбу Европы.
Президент поблагодарил словацкого премьера за предоставление двух систем разминирования "Божена 5" и медицинского оборудования на сумму 1,7 миллионов евро.
Предыстория:
- Российский президент Владимир Путин оперативно созвал 21 февраля заседание Совета безопасности РФ, на котором его члены – главы правительственных ведомств и армии – выразили публичную поддержку возможного признания Россией незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса. Министр внутренних дел России предложил Путину признать так называемые "республики" в границах Донецкой и Луганской областей, а не имеющихся фактических пределах оккупации. Признание незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса фактически станет еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России.
- Перед этим 21 февраля главари пророссийских незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса обратились к Путину с просьбой признать их официально на уровне российских властей.
- Расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что по фотографиям и видео, распространяемых в соцсетях, можно сделать выводы, что российская армия осуществляет последние приготовления перед началом полномасштабной военной операции на территории Украины.
- Российские пропагандистские ресурсы распространили информацию со ссылкой на официальные заявления российских силовиков, якобы какие-то украинские диверсанты пересекли границу и оказались на территории Ростовской области. Российское ФСБ будто бы ликвидировало эти группы, однако захватило одного "украинского диверсанта" в плен. В украинском правительстве и пограничной службе опровергли эту информацию.
- В то же время, 21 февраля пророссийские боевики продолжали обстреливать позиции, контролируемые украинским войском, и населенные пункты. в частности, повредили Луганскую ТЭС и КПВВ "Счастье".