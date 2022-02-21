Никаких признаков деэскалации со стороны России, до сих пор 150 тысяч солдат на границах – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что никаких признаков деэскалации со стороны России нет, а на украинских границах до сих пор сосредоточено 150 тысяч российских военных.

Источник: Офис президента ссылаясь на разговор Зеленского с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером

Прямая речь Зеленского: "Не видим никаких признаков деэскалации со стороны России. Ситуация остается напряженной, численность наземной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек".

Детали: Зеленский рассказал Хегеру об обстрелах со стороны пророссийских боевиков в Луганской и Донбассе. В частности, о том, что незаконные формирования обстреляли КПВВ "Счастье" и гуманитарный конвой ООН.

В разговоре подняли вопрос угрозы безопасности для Европы, и стороны согласились, что российское вторжение изменит не только Украину, но и судьбу Европы.

Президент поблагодарил словацкого премьера за предоставление двух систем разминирования "Божена 5" и медицинского оборудования на сумму 1,7 миллионов евро.

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