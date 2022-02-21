СНБО перевели в режим работы 24 на 7, позже будут решения – Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов ненадолго вышел к прессе и рассказал, что заседание СНБО продолжается и их перевели в режим работы 24/7, а позицию Украины относительно признания Россией ОРДЛО позже озвучит президент.
Источник: Данилов во время заседания СНБО 21 февраля
Прямая речь: "Заседание СНБО не закрыто. Оно продолжается. Президент при необходимости соберет в ближайшее время вновь членов СНБО...
Все члены СНБО находятся на своих рабочих местах. Сектор был переведен в режим работы 24/7".
Детали: Данилов также анонсировал в ближайшие часы выступление президента Владимира Зеленского, где будет официальная реакция Киева на решение Путина признать "Л/ДНР".
Также, по его словам, сейчас идет мощная информационная атака против Украины.
Данилов рассказал, что во время заседания заслушали Генпрокурора Ирину Венедиктову.
Секретарь СНБО отметил, что государство будет выполнять все взятые на себя обязательства по отношению к своим гражданам – жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые изъявят желание переехать на подконтрольную часть Украины. При необходимости Украина готова расширить эти обязательства.
После того, как секретарь вернулся на заседание СНБО, к СМИ вышел спикер Зеленского Сергей Никифоров, который сообщил, что в заседании объявили перерыв.
Предыстория:
- Российский президент Владимир Путин подписал указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". На фоне его решения курс российского рубля по отношению к доллару и евро "обвалился". Сразу после этого Байден позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
- Путин записал обращение к россиянам длиной около часа, в котором заявил, что Украина может вернуть себе ядерное оружие и якобы начать угрожать всему миру. Кроме того, он в очередной раз повторил свои тезисы, что Украина существует в своих современных границах благодаря "ложным" решениям большевистских вождей.
- Своими указами о признании ОРДЛО президент РФ Владимир Путин распорядился направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".
- Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.
- Расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что по фотографиям и видео, которые распространяются в соцсетях, можно сделать выводы, что российская армия осуществляет последние приготовления перед началом полномасштабной военной операции на территории Украины.