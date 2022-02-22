Мер Харкова закликав мешканців зберігати спокій

Міський голова Харкова Ігор Терехов закликав мешканців зберігати спокій та пообіцяв жорстко припиняти всі спроби дестабілізувати ситуацію у місті.

Джерело: Терехов у Facebook

Пряма мова Терехова: "Запевняю вас – усі спроби розхитати ситуацію у Харкові припинятимуться! Жорстко припинятися! Для цього є воля та всі необхідні важелі.

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Я говорив раніше і стверджую зараз – Харкову не загрожує опинитися в епіцентрі військових дій".

Деталі: Він закликав мешканців "зберігати спокій, об'єднатися та розвивати Харків", оскільки головна мета окупантів – посіяти серед українців паніку та істерику, змусити нервувати та робити помилки.

Терехов також висловив упевненість, що такого подарунка харків'яни не зроблять.

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Що було раніше: 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час. Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України. Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО після ратифікації так званого "договору про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР". Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія забезпечуватиме безпеку квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР".

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