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Мэр Харькова призвал жителей сохранять спокойствие

Ирина БалачукВторник, 22 февраля 2022, 12:35
Фото kharkivoda.gov.ua

Городской голова Харькова Игорь Терехов призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал жестко пресекать все попытки дестабилизировать ситуацию в городе.  

Источник: Терехов в Facebook

Прямая речь Терехова: "Заверяю вас – все попытки расшатать ситуацию в Харькове будут пресекаться! Жестко пресекаться! Для этого есть воля и все необходимые рычаги.

Я говорил ранее и утверждаю сейчас – Харькову не грозит оказаться в эпицентре военных действий".

Детали: Он призвал жителей "сохранять спокойствие, объединиться и развивать Харьков", поскольку главная цель оккупантов – посеять среди украинцев панику и истерику, заставить нервничать и совершать ошибки.

Терехов также выразил уверенность, что "такого подарка харьковчане не сделают".

Что было раньше: 21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время. Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, когда ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность квази-республик "ЛНР" и "ДНР".

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post выразил мнение, что Россия может начать вторжение в крупные украинские города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, и это будет началом крупномасштабной войны.
  • Харьковский городской голова Игорь Терехов позже заявил, что Харьков был и будет украинским и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.
  • Еще позже Зеленский в комментариях на своей Instagram-странице заявил, что этот город никогда не будет оккупирован.

Темы: ХарьковРосcияДонбасс


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