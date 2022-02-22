Мэр Харькова призвал жителей сохранять спокойствие

Городской голова Харькова Игорь Терехов призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал жестко пресекать все попытки дестабилизировать ситуацию в городе.

Источник: Терехов в Facebook

Прямая речь Терехова: "Заверяю вас – все попытки расшатать ситуацию в Харькове будут пресекаться! Жестко пресекаться! Для этого есть воля и все необходимые рычаги.

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Я говорил ранее и утверждаю сейчас – Харькову не грозит оказаться в эпицентре военных действий".

Детали: Он призвал жителей "сохранять спокойствие, объединиться и развивать Харьков", поскольку главная цель оккупантов – посеять среди украинцев панику и истерику, заставить нервничать и совершать ошибки.

Терехов также выразил уверенность, что "такого подарка харьковчане не сделают".

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Что было раньше: 21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время. Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, когда ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность квази-республик "ЛНР" и "ДНР".

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