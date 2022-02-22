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У Путіна поки самі не зрозуміли, в яких межах визнали квазіреспубліки в ОРДЛО

Ірина БалачукВівторок, 22 лютого 2022, 16:05
Дмитро Пєсков. Фото Getty Images

Влада Росії і бойовики ОРДЛО поки самі не зрозуміли, в яких межах Росія визнала псевдореспубліки "ЛНР-ДНР".

Джерело: Медуза з посиланням на відповіді прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова ЗМІ, РИА Новости з посиланням на ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна

Деталі: Журналісти різних ЗМІ багато разів питали Пєскова, в яких саме межах – фактичних чи в межах Луганської та Донецької областей – Росія визнала квазіреспубліки, оскільки це різні межі.

Пєсков так і не зміг зрозуміло відповісти. Спочатку він заявляв, що "у тих межах, у яких вони себе проголошували", потім на таке саме питання відповів, що в тих межах, у яких "були проголошені та існують".

Журналісти вісім разів просили Пєскова уточнити, але він так і не зміг відповісти конкретно. Зрештою, прессекретар Путіна заявив, що йому "нічого до цього додати", оскільки в даному випадку він "сказав усе, що міг сказати на цю тему".

Також не розуміють, про які межі йдеться і самі ватажки маріонеткових "республік". Зокрема, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін на подібне запитання заявив, що не варто забігати вперед, оскільки питання кордонів квазіреспублік "непросте і буде врегульоване пізніше".

Передісторія: 

  • 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
  • Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України. Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО після ратифікації так званого "договору про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР". 
  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія забезпечуватиме безпеку квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР".
  • 22 лютого Держдума РФ та Рада федерації РФ одноголосно ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з окупованими Росією українськими районами ОРДЛО. 
  • Терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України та закликала Україну відвести війська.

Теми: РосіяОРДЛОокупація
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