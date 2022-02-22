У Путина пока сами не поняли, в каких границах признали квазиреспублики в ОРДЛО
Власти России и боевики ОРДЛО пока сами не поняли, в каких границах Россия признала псевдореспублики "ЛНР-ДНР".
Источник: Медуза со ссылкой на ответы пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова СМИ, РИА Новости со ссылкой на главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина
Детали: Журналисты разных СМИ много раз спрашивали Пескова, в каких именно границах – фактических или в границах Луганской и Донецкой областей – Россия признала квазиреспублики, поскольку это разные границы.
Песков так и не смог вразумительно ответить. Сначала он заявлял, что "в тех границах, в которых они себя провозглашали", потом на такой же вопрос ответил, что в тех границах, в которых "были провозглашены и существуют".
Журналисты восемь раз просили Пескова уточнить, но он так и не смог ответить конкретно. В конце концов пресс-секретарь Путина заявил, что ему "нечего к этому добавить", поскольку в данном случае он "сказал все, что мог сказать по данной теме".
Также не понимают, о каких границах речь и сами главари марионеточных "республик". В частности, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин на подобный вопрос заявил, что не стоит забегать вперед так как вопрос границ квазиреспублик "непростой и будет урегулирован позже".
Предыстория:
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
- Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, когда ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность квази-республик "ЛНР" и "ДНР".
- 22 февраля Госдума РФ и Совет федерации РФ единогласно ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с оккупированными Россией украинскими районами ОРДЛО.
- Террористическая организация "ЛНР" заявила, что считает своей территорией всю Луганскую область Украины и призвала Украину отвести войска.