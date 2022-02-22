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У Путина пока сами не поняли, в каких границах признали квазиреспублики в ОРДЛО

Ирина БалачукВторник, 22 февраля 2022, 16:05
Дмитрий Песков. Фото Getty Images

Власти России и боевики ОРДЛО пока сами не поняли, в каких границах Россия признала псевдореспублики "ЛНР-ДНР".

Источник: Медуза со ссылкой на ответы пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова СМИ, РИА Новости со ссылкой на главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина

Детали: Журналисты разных СМИ много раз спрашивали Пескова, в каких именно границах – фактических или в границах Луганской и Донецкой областей – Россия признала квазиреспублики, поскольку это разные границы.  

Песков так и не смог вразумительно ответить. Сначала он заявлял, что "в тех границах, в которых они себя провозглашали", потом на такой же вопрос ответил, что в тех границах, в которых "были провозглашены и существуют".

Журналисты восемь раз просили Пескова уточнить, но он так и не смог ответить конкретно. В конце концов пресс-секретарь Путина заявил, что ему "нечего к этому добавить", поскольку в данном случае он "сказал все, что мог сказать по данной теме".

Также не понимают, о каких границах речь и сами главари марионеточных "республик". В частности, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин на подобный вопрос заявил, что не стоит забегать вперед так как вопрос границ квазиреспублик "непростой и будет урегулирован позже".

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Темы: РосcияОРДЛОоккупация
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