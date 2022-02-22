Путін: Мінських угод наразі не існує

Президент Росії Володимир Путін заявив, що після визнання квазіреспублік "ЛНР-ДНР" Мінські угоди перестали існувати.

Джерело: Путін на пресконференції 22 лютого

Пряма мова Путіна: "Тепер Мінські угоди... їх немає. Чого ж їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень".

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Деталі: При цьому Путін заявив, що Мінські домовленості "були вбиті ще задовго до вчорашнього визнання народних республік Донбасу, і не нами (Росією – ред.), не представниками цих республік, а чинною київською владою".

Президент Росії додав, що він "як співавтор Мінських угод, був зацікавлений у реалізації цього комплексу заходів, тому що це був результат компромісу".

"Власне, і визнання цих республік продиктоване саме тією обставиною, що вже публічно керівництво Києва, керівництво України почало заявляти, що вони не збираються їх (Мінські угоди – ред.) виконувати. Ну що ж тут скажеш? Перші особи про це вже заявили – що ж далі чекати? Чекати на продовження знущання з цих людей? Цього геноциду майже 4 мільйони людей, які мешкають на цих територіях? Ну як це можна терпіти? Ми змушені були ухвалити це рішення (визнати квазіреспубліки – ред.)", – заявив Путін.

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Для довідки: 5 вересня 2014 року у Мінську відбулися переговори за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також голови "ЛНР" Ігоря Плотницького. За підсумками зустрічі між представниками України, "ДНР" і "ЛНР" за участю ОБСЄ було підписано протокол про припинення з 18:00 5 вересня 2014 року вогню на Донбасі. Однак бойовики його не дотримувалися з перших днів.

У ніч проти 20 вересня 2014 року учасники контактної групи з врегулювання ситуації на сході України підписали в Мінську меморандум про реалізацію протоколу від 5 вересня. Він складається з 9 пунктів: припинення застосування зброї обома сторонами, зупинка підрозділів і формувань на позиціях станом на 19 вересня 2014 року, заборона на застосування всіх видів зброї та наступальних дій.

Окрім того меморандум передбачав відведення великокаліберної зброї на відстань не менше 15 км з кожного боку, щоб створити зону безпеки завширшки не менше 30 км, вводив заборону на польоти бойової авіації, в тому числі безпілотних літальних апаратів, за винятком апаратів ОБСЄ. Також вводив заборону на використання іноземних бойових літальних апаратів.

Останній пункт – виведення всіх іноземних збройних формувань з території України. Також було передбачено виведення всіх так званих найманців. Крім того, документ передбачав заборону на установку нових мінних споруд поблизу населених пунктів, а також вимогу щодо розмінування вже існуючих пристроїв.

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