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Путин: Минских соглашений теперь не существует

Ирина БалачукВторник, 22 февраля 2022, 18:42
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что после признания квазиреспублик "ЛНР-ДНР" Минские соглашения переслали существовать.

Источник: Путин на прессконференции 22 февраля

Прямая речь Путина: "Теперь Минские соглашения… их не существует. Че же их выполнять, если мы признали независимость этих образований".

Детали: При этом Путин заявил, что Минские договоренности "были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, и не нами (Россией – ред.), не представителями этих республик, а действующими киевскими властями".

Президент России добавил, что он "как соавтор Минских соглашений, был "заинтересован в реализации этого комплекса мер, потому что это был результат компромисса".   

"Собственно, и признание этих республик продиктовано именно тем обстоятельном, что уже публично руководство Киева, руководство Украины начало заявлять, что они не собираются их (Минские договоренности – ред.) выполнять. Ну что же еще здесь скажешь? Первые лица об этом уже заявили – что же дальше ждать? Ждать продолжения издевательства над этими людьми? Этого геноцида почти 4 миллионов человек, которые живут на этих территориях? Ну как можно это терпеть? Мы вынуждены были принять это решение (признать  квазиреспублики – ред.)", – заявил Путин.

Для справки: 5 сентября 2014 года в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого. По итогам встречи между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении с 18:00 5 сентября 2014 года огня на Донбассе. Однако боевики его не соблюдали с первых дней.

В ночь на 20 сентября 2014 года участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали в Минске меморандум о реализации протокола от 5 сентября 2014 года. Он состоит из 9 пунктов: прекращение применения оружия обеими сторонами, остановка подразделений и формирований на позициях по состоянию на 19 сентября 2014 года, запрет на применение всех видов оружия и наступательных действий.

Кроме того, меморандум предусматривал отвод крупнокалиберного оружия на расстояние не менее 15 км с каждой стороны, чтобы создать зону безопасности шириной не менее 30 км. Документ вводил запрет на полеты боевой авиации, в том числе беспилотных летательных аппаратов, за исключением аппаратов ОБСЕ. Также вводился запрет на использование иностранных боевых летательных аппаратов.

Последний пункт – вывод всех иностранных вооруженных формирований с территории Украины. Также был предусмотрен вывод всех так называемых наемников. Кроме того, документ предусматривал запрет на установку новых минных сооружений вблизи населенных пунктов, а также требование по разминированию уже существующих устройств.

Предыстория: 

Темы: ПутинМинские соглашенияОРДЛОоккупация
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