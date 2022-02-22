Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин: Минских соглашений теперь не существует

Ирина БалачукВторник, 22 февраля 2022, 17:42
Путин: Минских соглашений теперь не существует
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что после признания квазиреспублик "ЛНР-ДНР" Минские соглашения переслали существовать.

Источник: Путин на прессконференции 22 февраля

Прямая речь Путина: "Теперь Минские соглашения… их не существует. Че же их выполнять, если мы признали независимость этих образований".

Реклама:

Детали: При этом Путин заявил, что Минские договоренности "были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, и не нами (Россией – ред.), не представителями этих республик, а действующими киевскими властями".

Президент России добавил, что он "как соавтор Минских соглашений, был "заинтересован в реализации этого комплекса мер, потому что это был результат компромисса".   

"Собственно, и признание этих республик продиктовано именно тем обстоятельном, что уже публично руководство Киева, руководство Украины начало заявлять, что они не собираются их (Минские договоренности – ред.) выполнять. Ну что же еще здесь скажешь? Первые лица об этом уже заявили – что же дальше ждать? Ждать продолжения издевательства над этими людьми? Этого геноцида почти 4 миллионов человек, которые живут на этих территориях? Ну как можно это терпеть? Мы вынуждены были принять это решение (признать  квазиреспублики – ред.)", – заявил Путин.

ВИДЕО ДНЯ

Для справки: 5 сентября 2014 года в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого. По итогам встречи между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении с 18:00 5 сентября 2014 года огня на Донбассе. Однако боевики его не соблюдали с первых дней.

В ночь на 20 сентября 2014 года участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали в Минске меморандум о реализации протокола от 5 сентября 2014 года. Он состоит из 9 пунктов: прекращение применения оружия обеими сторонами, остановка подразделений и формирований на позициях по состоянию на 19 сентября 2014 года, запрет на применение всех видов оружия и наступательных действий.

Кроме того, меморандум предусматривал отвод крупнокалиберного оружия на расстояние не менее 15 км с каждой стороны, чтобы создать зону безопасности шириной не менее 30 км. Документ вводил запрет на полеты боевой авиации, в том числе беспилотных летательных аппаратов, за исключением аппаратов ОБСЕ. Также вводился запрет на использование иностранных боевых летательных аппаратов.

Последний пункт – вывод всех иностранных вооруженных формирований с территории Украины. Также был предусмотрен вывод всех так называемых наемников. Кроме того, документ предусматривал запрет на установку новых минных сооружений вблизи населенных пунктов, а также требование по разминированию уже существующих устройств.

Предыстория: 

Темы: ПутинМинские соглашенияОРДЛОоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: