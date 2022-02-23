Визнання ОРДЛО порушує суверенітет України і вбиває Мінські угоди – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш заявив, що визнання Росією двох псевдореспублік на сході України порушує суверенітет України і знищує Мінські угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Джерело: Гуттериш у промові перед журналістами, сайт Організації об'єднаних націй

Пряма мова: "Скажу чітко: рішення Російської Федерації визнати так звану "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей є порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

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Такий односторонній захід прямо суперечить принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй і не узгоджується з так званою Декларацією дружніх відносин Генеральної Асамблеї, яку Міжнародний Суд неодноразово цитував як представник міжнародного права.

Це також смертельний удар по Мінських угодах, схвалених Радою Безпеки.

Принципи Статуту ООН – це не меню a la carte. Їх не можна застосовувати вибірково. Держави-члени прийняли їх усі, і вони повинні застосовувати їх усі".

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Деталі: Гуттериш наголосив, що ООН повністю підтримує суверенітет, політичну незалежність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

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