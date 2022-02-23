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Визнання ОРДЛО порушує суверенітет України і вбиває Мінські угоди – генсек ООН

Олена РощінаСереда, 23 лютого 2022, 08:48
Визнання ОРДЛО порушує суверенітет України і вбиває Мінські угоди – генсек ООН
Антоніу Гутерриш, фото Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш заявив, що визнання Росією двох псевдореспублік на сході України порушує суверенітет України і знищує Мінські угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Джерело: Гуттериш у промові перед журналістами, сайт Організації об'єднаних націй  

Пряма мова: "Скажу чітко: рішення Російської Федерації визнати так звану "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей є порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

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Такий односторонній захід прямо суперечить принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй і не узгоджується з так званою Декларацією дружніх відносин Генеральної Асамблеї, яку Міжнародний Суд неодноразово цитував як представник міжнародного права.

Це також смертельний удар по Мінських угодах, схвалених Радою Безпеки.

Принципи Статуту ООН – це не меню a la carte. Їх не можна застосовувати вибірково. Держави-члени прийняли їх усі, і вони повинні застосовувати їх усі".

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Деталі: Гуттериш наголосив, що ООН повністю підтримує суверенітет, політичну незалежність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Передісторія:

  • 21 лютого на засіданні Ради безпеки Росії глава МВС РФ Володимир Колокольцев запропонував визнати так звані "ЛДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України до їх часткової окупації Росією: "Від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами".
  • Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • Указами про визнання ОРДЛО Путін наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру". Радфед дозволив використати армію за кордоном.
  • 22 лютого Держдума та Рада Федерації РФ ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".

Теми: РосіяОРДЛОДонбасООН
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