Признание ОРДЛО нарушает суверенитет Украины и убивает Минские соглашения – генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией двух псевдореспублик на востоке Украины нарушает суверенитет Украины и уничтожает Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: Гутерыш в выступлении перед журналистами, сайт Организации объединенных наций

Прямая речь: "Скажу четко: решение Российской Федерации признать так называемую "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Такая односторонняя мера прямо противоречит принципам Устава Организации Объединенных Наций и не согласуется с так называемой Декларацией дружественных отношений Генеральной Ассамблеи, которую Международный Суд неоднократно цитировал как представитель международного права.

Это также смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности.

Принципы Устава ООН – это не меню a la carte. Их нельзя применять выборочно. Государства-члены приняли их все и должны применять их все".

Детали: Гуттериш подчеркнул, что ООН полностью поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Предыстория: