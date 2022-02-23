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Признание ОРДЛО нарушает суверенитет Украины и убивает Минские соглашения – генсек ООН

Елена РощинаСреда, 23 февраля 2022, 08:48
Признание ОРДЛО нарушает суверенитет Украины и убивает Минские соглашения – генсек ООН
Антониу Гутерриш, фото Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией двух псевдореспублик на востоке Украины нарушает суверенитет Украины и уничтожает Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: Гутерыш в выступлении перед журналистами, сайт Организации объединенных наций

Прямая речь: "Скажу четко: решение Российской Федерации признать так называемую "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Такая односторонняя мера прямо противоречит принципам Устава Организации Объединенных Наций и не согласуется с так называемой Декларацией дружественных отношений Генеральной Ассамблеи, которую Международный Суд неоднократно цитировал как представитель международного права.

Это также смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности.

Принципы Устава ООН – это не меню a la carte. Их нельзя применять выборочно. Государства-члены приняли их все и должны применять их все".

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Детали: Гуттериш подчеркнул, что ООН полностью поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Предыстория:

  • 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать так называемые "ЛДНР" в административных границах, Донецкой и Луганской областей Украины до их частичной оккупации Россией: "От Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".
  • Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
  • Указами о признании ОРДЛО Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира". Совфед разрешил использовать армию за границей.
  • 22 февраля Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

Темы: РосcияОРДЛОДонбассООН
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