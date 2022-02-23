Признание ОРДЛО нарушает суверенитет Украины и убивает Минские соглашения – генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией двух псевдореспублик на востоке Украины нарушает суверенитет Украины и уничтожает Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.
Источник: Гутерыш в выступлении перед журналистами, сайт Организации объединенных наций
Прямая речь: "Скажу четко: решение Российской Федерации признать так называемую "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.
Такая односторонняя мера прямо противоречит принципам Устава Организации Объединенных Наций и не согласуется с так называемой Декларацией дружественных отношений Генеральной Ассамблеи, которую Международный Суд неоднократно цитировал как представитель международного права.
Это также смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности.
Принципы Устава ООН – это не меню a la carte. Их нельзя применять выборочно. Государства-члены приняли их все и должны применять их все".
Детали: Гуттериш подчеркнул, что ООН полностью поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.
Предыстория:
- 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать так называемые "ЛДНР" в административных границах, Донецкой и Луганской областей Украины до их частичной оккупации Россией: "От Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".
- Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
- Указами о признании ОРДЛО Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира". Совфед разрешил использовать армию за границей.
- 22 февраля Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".