Головні новини середи і ночі: Путін почав війну, введення воєнного стану

О 5 годині ранку президент Росії оголосив, що прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі; Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану – актуальні новини 23 лютого і ночі.

Про війну

Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі.

З 4.35 24 лютого зі сторони Росії у бік України почалися обстріли: гатять ГРАДами, з мінометів і тд.

На Західній Україні палають аеропорти та військові частини, повідомляють рятувальники.

Про введення воєнного стану

Зеленський заявив, що в Україні вводять воєнний стан у зв’язку з початком Росією війни.

Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.

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За добу 22 лютого в Україні зафіксували 25 062 нові випадки COVID-19 і 297 летальних випадків, госпіталізували 3 140 людей, одужало 37 432 особи. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 62 935 людей.