Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главные новости среды и ночи: Путин начал войну, введение военного положения

Четверг, 24 февраля 2022, 07:25
Главные новости среды и ночи: Путин начал войну, введение военного положения
Владимир путин, фото Getty Images

В 5 часов утра президент России объявил, что принял решение о военной операции на Донбассе; Зеленский объявил о введении военного положения – актуальные новости 23 февраля и ночью.

О войне

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении о военной операции на Донбассе.

Реклама:

С 4.35 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: гатят ГРАДами, из минометов и тд.

В Западной Украине пылают аэропорты и военные части, сообщают спасатели.

О введении военного положения

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский заявил, что в Украине вводится военное положение в связи с началом Россией войны.

Верховная Рада ввела военное положение в Украину в связи с нападением России.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

Про другие важные новости

МИД Украины призвал украинских граждан немедленно покинуть территорию РФ и не ехать в эту страну.

Во всех дипломатических представительствах России в Украине началась эвакуация персонала – в соцсетях сообщают, что со зданий уже сняли флаги РФ.

В Украине снова не работает ряд правительственных сайтов, пока не открываются сайты Кабмина, МИД, СБУ. Министр цифровой трансформации Федоров сообщил, что с 16 часов началась массовая DDoS-атака на государственные сайты.

Оккупационные войска обстреляли детсад в Зеленополье — в этот момент в подвале прятались четверо детей вместе с воспитателями. В Николаевке, что под Волновахой, в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница.

За сутки 22 февраля в Украине зафиксировали 25 062 новых случаев COVID-19 и 297 летальных исходов, госпитализировали 3 140 человек, выздоровели 37 432 человека. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 62 935 человек.

Темы: РосcияПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: