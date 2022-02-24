Главные новости среды и ночи: Путин начал войну, введение военного положения
В 5 часов утра президент России объявил, что принял решение о военной операции на Донбассе; Зеленский объявил о введении военного положения – актуальные новости 23 февраля и ночью.
О войне
Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении о военной операции на Донбассе.
С 4.35 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: гатят ГРАДами, из минометов и тд.
В Западной Украине пылают аэропорты и военные части, сообщают спасатели.
О введении военного положения
Зеленский заявил, что в Украине вводится военное положение в связи с началом Россией войны.
Верховная Рада ввела военное положение в Украину в связи с нападением России.
Про телеграмм-канал УП. Стрічка
Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.
Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.
Про другие важные новости
МИД Украины призвал украинских граждан немедленно покинуть территорию РФ и не ехать в эту страну.
Во всех дипломатических представительствах России в Украине началась эвакуация персонала – в соцсетях сообщают, что со зданий уже сняли флаги РФ.
В Украине снова не работает ряд правительственных сайтов, пока не открываются сайты Кабмина, МИД, СБУ. Министр цифровой трансформации Федоров сообщил, что с 16 часов началась массовая DDoS-атака на государственные сайты.
Оккупационные войска обстреляли детсад в Зеленополье — в этот момент в подвале прятались четверо детей вместе с воспитателями. В Николаевке, что под Волновахой, в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница.
За сутки 22 февраля в Украине зафиксировали 25 062 новых случаев COVID-19 и 297 летальных исходов, госпитализировали 3 140 человек, выздоровели 37 432 человека. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 62 935 человек.