Главные новости среды и ночи: Путин начал войну, введение военного положения

В 5 часов утра президент России объявил, что принял решение о военной операции на Донбассе; Зеленский объявил о введении военного положения – актуальные новости 23 февраля и ночью.

О войне

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении о военной операции на Донбассе.

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С 4.35 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: гатят ГРАДами, из минометов и тд.

В Западной Украине пылают аэропорты и военные части, сообщают спасатели.

О введении военного положения

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский заявил, что в Украине вводится военное положение в связи с началом Россией войны.

Верховная Рада ввела военное положение в Украину в связи с нападением России.

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