Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости среды и ночи: Путин начал войну, введение военного положения

Четверг, 24 февраля 2022, 08:25
Владимир путин, фото Getty Images

В 5 часов утра президент России объявил, что принял решение о военной операции на Донбассе; Зеленский объявил о введении военного положения – актуальные новости 23 февраля и ночью.

О войне

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении о военной операции на Донбассе.

С 4.35 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: гатят ГРАДами, из минометов и тд.

В Западной Украине пылают аэропорты и военные части, сообщают спасатели.

О введении военного положения

Зеленский заявил, что в Украине вводится военное положение в связи с началом Россией войны.

Верховная Рада ввела военное положение в Украину в связи с нападением России.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

Про другие важные новости

МИД Украины призвал украинских граждан немедленно покинуть территорию РФ и не ехать в эту страну.

Во всех дипломатических представительствах России в Украине началась эвакуация персонала – в соцсетях сообщают, что со зданий уже сняли флаги РФ.

В Украине снова не работает ряд правительственных сайтов, пока не открываются сайты Кабмина, МИД, СБУ. Министр цифровой трансформации Федоров сообщил, что с 16 часов началась массовая DDoS-атака на государственные сайты.

Оккупационные войска обстреляли детсад в Зеленополье — в этот момент в подвале прятались четверо детей вместе с воспитателями. В Николаевке, что под Волновахой, в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница.

За сутки 22 февраля в Украине зафиксировали 25 062 новых случаев COVID-19 и 297 летальных исходов, госпитализировали 3 140 человек, выздоровели 37 432 человека. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 62 935 человек.

Темы: РосcияПутинвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
Росcия
Гражданские полеты над всем воздушным пространством Украины ограничили
"Кремль за это ответит": заявление лидеров ЕС
В Киеве в метро пускают всех бесплатно
Последние новости
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос угрозы войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
Все новости...