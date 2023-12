Очевидці кажуть про людні мітинги проти війни в Москві та Петербурзі

Очевидці повідомляють про людний протест на Пушкінській площі в Москві, що розташована в межах одного кілометра від Кремля, та в Санкт-Петербурзі.

Джерело: очевидці в соцмережах, ОВД Инфо, Mediazona

Деталі: Люди заполонили простір Пушкінської площі, що розташована неподалік від Кремля. Згодом вони рушили центральними вулицями Москви. Як повідомляють, на протесту помітили кілька тисяч людей.

Pushkin Square, maybe less than 1000 meters from Red Square and the Kremlin, is the cite of a significant protest. These people know the risks of challenging the regime. They’re on the street in-spite of major personal costs. pic.twitter.com/bYEfbO91xG

Російське правозахисне медіа "ОВД-Инфо" повідомляє, що в Москв ізатримали понад півтисячі людей – щонайменше 523 станом на 20:00.

Leaving Pushkin, we saw small groups of protesters around downtown Moscow, some briefly chanting "no to war" before police find them. 523+ arrested. But probably not more than a few thousand came out in a city of 15 million. There's no speech without fear now. (Vid @AvtozakLIVE) pic.twitter.com/uyWs5Uaolx