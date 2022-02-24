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Очевидці кажуть про людні мітинги проти війни в Москві та Петербурзі

Четвер, 24 лютого 2022, 20:08
ФОто: meduza info

Очевидці повідомляють про людний протест на Пушкінській площі в Москві, що розташована в межах одного кілометра від Кремля, та в Санкт-Петербурзі.

Джерело: очевидці в соцмережах, ОВД Инфо, Mediazona

Деталі: Люди заполонили простір Пушкінської площі, що розташована неподалік від Кремля. Згодом вони рушили центральними вулицями Москви. Як повідомляють, на протесту помітили кілька тисяч людей.

Російське правозахисне медіа "ОВД-Инфо" повідомляє, що в Москв ізатримали понад півтисячі людей – щонайменше 523 станом на 20:00.

У Санкт-Петербургу є дані про затримали 236 мітингувальників.

Передісторія: 

  • Проти російського військового вторгнення в Україну виступила низка російських опозиційних журналістів, депутатів місцевих рад і культурних діячів, зокрема акторка Лія Ахеджакова, письменник Борис Акунін, виконавиця Земфіра, співачка Лоліта, телеведучий Іван Ургант тощо.
  • Після мітингів проти російської агресивної війни удень 24 лютого російські силовики затримали щонайменше 150 мітингувальників.

Теми: Росіявійнамітинги
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