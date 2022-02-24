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Очевидцы говорят о людных митингах против войны в Москве и Петербурге

Четверг, 24 февраля 2022, 19:08
Очевидцы говорят о людных митингах против войны в Москве и Петербурге

Очевидцы сообщают о людном протесте на Пушкинской площади в Москве, расположенной в пределах одного километра от Кремля, и в Санкт-Петербурге.

Источник: очевидцы в соцсетях, ОВД Инфо, Mediazona

Детали: Люди заполонили пространство Пушкинской площади, расположенной неподалеку от Кремля. Впоследствии они двинулись по центральным улицам Москвы. Как сообщают, на протесте было замечено несколько тысяч человек.

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Российское правозащитное медиа "ОВД-Инфо" сообщает, что в Москве и задержали более полутысячи человек - по меньшей мере 523 по состоянию на 20:00.

ВИДЕО ДНЯ

В Санкт-Петербурге есть данные о задержании 236 митингующих.

Предыстория:

  • Против российского военного вторжения в Украину выступили ряд российских оппозиционных журналистов, депутатов местных советов и культурных деятелей, в частности актриса Лия Ахеджакова, писатель Борис Акунин, исполнительница Земфира, певица Лолита, телеведущий Иван Ургант.
  • После митингов против российской агрессивной войны днем ​​24 февраля российские силовики задержали, по меньшей мере, 150 митингующих.

Темы: Росcиявойнамитинги
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