Очевидцы говорят о людных митингах против войны в Москве и Петербурге

Очевидцы сообщают о людном протесте на Пушкинской площади в Москве, расположенной в пределах одного километра от Кремля, и в Санкт-Петербурге.

Источник: очевидцы в соцсетях, ОВД Инфо, Mediazona

Детали: Люди заполонили пространство Пушкинской площади, расположенной неподалеку от Кремля. Впоследствии они двинулись по центральным улицам Москвы. Как сообщают, на протесте было замечено несколько тысяч человек.

Pushkin Square, maybe less than 1000 meters from Red Square and the Kremlin, is the cite of a significant protest. These people know the risks of challenging the regime. They’re on the street in-spite of major personal costs. pic.twitter.com/bYEfbO91xG

Российское правозащитное медиа "ОВД-Инфо" сообщает, что в Москве и задержали более полутысячи человек - по меньшей мере 523 по состоянию на 20:00.

Leaving Pushkin, we saw small groups of protesters around downtown Moscow, some briefly chanting "no to war" before police find them. 523+ arrested. But probably not more than a few thousand came out in a city of 15 million. There's no speech without fear now. (Vid @AvtozakLIVE) pic.twitter.com/uyWs5Uaolx