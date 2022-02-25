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Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 лютого 2022, 08:15
Зеленський, фото: ОП

Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію; став відомий можливий план захоплення Києва.

Про мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Про можливий план захоплення Києва

Спецслужби повідомили про подальші плани російських загарбників, які мають на меті "взяти під контроль" столицю України.

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Москва готова вести переговори з керівництвом України про нейтральний статус цієї країни та відмову від розміщення на її території озброєнь, повідомив прес-секретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков.

Група журналістів-розслідувачів має дані, що зі Пскова в Росії в напрямку Києва вилетіло вісімнадцять транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту.

В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.

Російські окупанти захопили контроль над міжнародним аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

CNN повідомляє, що зафіксували у прямому ефірі, як білоруські танки перетнули український кордон.

Теми: війнаЗбройні силиРосія
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