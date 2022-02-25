Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 лютого 2022, 07:15
Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва
Зеленський, фото: ОП

Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію; став відомий можливий план захоплення Києва.

Про мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Реклама:

Про можливий план захоплення Києва

Спецслужби повідомили про подальші плани російських загарбників, які мають на меті "взяти під контроль" столицю України.

Про інші важливі новини

ВІДЕО ДНЯ

Москва готова вести переговори з керівництвом України про нейтральний статус цієї країни та відмову від розміщення на її території озброєнь, повідомив прес-секретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков.

Група журналістів-розслідувачів має дані, що зі Пскова в Росії в напрямку Києва вилетіло вісімнадцять транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту.

В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.

Російські окупанти захопили контроль над міжнародним аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

CNN повідомляє, що зафіксували у прямому ефірі, як білоруські танки перетнули український кордон.

Теми: війнаЗбройні силиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
Наше військо не таке велике − Данілов прокоментував статті про втрати України
Такої війни ще не було, тому вся аналітика у ЗМІ поверхнева і може бути небезпечна − Данілов
Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: