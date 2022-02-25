Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва

Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію; став відомий можливий план захоплення Києва.

Про мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Про можливий план захоплення Києва

Спецслужби повідомили про подальші плани російських загарбників, які мають на меті "взяти під контроль" столицю України.

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