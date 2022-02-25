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Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 08:15
Зеленский, фото: ОП

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации; стал известен возможный план захвата Киева.

О мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

О возможном плане захвата Киева

Спецслужбы сообщили о дальнейших планах российских захватчиков, цель которых "взять под контроль" столицу Украины.

О других важных новостях

Москва готова вести переговоры с руководством Украины о нейтральном статусе этой страны и отказе от размещения на ее территории вооружений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков.

Группа журналистов-расследователей располагает данными, что из Пскова в России в направлении Киева вылетело восемнадцать транспортных самолетов Ил-76 для высадки десанта.

В Киевской области русские войска пошли на прорыв государственной границы.

Российские оккупанты захватили контроль над международным аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле, находящемся менее чем в 10 км от Киева.

CNN сообщает, что зафиксировали в прямом эфире, как белорусские танки пересекли украинскую границу.

Темы: войнаВооруженные силыРосcия
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