Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева
Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации; стал известен возможный план захвата Киева.
О мобилизации
Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
О возможном плане захвата Киева
Спецслужбы сообщили о дальнейших планах российских захватчиков, цель которых "взять под контроль" столицу Украины.
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