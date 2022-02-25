Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации; стал известен возможный план захвата Киева.

О мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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О возможном плане захвата Киева

Спецслужбы сообщили о дальнейших планах российских захватчиков, цель которых "взять под контроль" столицу Украины.

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