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Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 07:15
Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева
Зеленский, фото: ОП

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации; стал известен возможный план захвата Киева.

О мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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О возможном плане захвата Киева

Спецслужбы сообщили о дальнейших планах российских захватчиков, цель которых "взять под контроль" столицу Украины.

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Темы: войнаВооруженные силыРосcия
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