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Головні новини середи і ночі: виключення Трухіна зі "слуг", додаткові війська США в Європі

Четвер, 3 лютого 2022, 07:00
Головні новини середи і ночі: виключення Трухіна зі слуг, додаткові війська США в Європі

США спрямують додаткові 3 тисячі військових у Польщу, Німеччину і Румунію; Трухіна виключили зі "Слуги народу" - актуальні новини 2 лютого.

Про війська США

Президент Джо Байден відправить 2000 військових зі США до Польщі та Німеччини, де вони приєднаються до інших військ. Ще 1000 військових, які вже перебувають у Європі, будуть переміщені до Румунії.

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Речниця Білого дому Джен Псакі  сказала, що рішення розгорнути 3000 американських військових у Східній Європі було ухвалене після широких консультацій з союзниками, але зазначила, що цей крок не був викликаний конкретною подією останніх днів.

Про Трухіна

Нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" після публікації розслідування "Української правди" про приховування причетності Трухіна до ДТП з 6 постраждалими. Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії.

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Про інші важливі новини

Іспанське видання El Pais заявило, що отримало у своє розпорядження відповіді США та НАТО на пропозиції Росії щодо так званих "гарантій безпеки", та опублікувало їхні деталі.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що незабаром комісія ТЕБ та НС розгляне, чи вводити "червоний" рівень епіднебезпеки у таких областях, як Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська та Хмельницька.

За даними звіту американської розвідки, імпульсна електромагнітна енергія та ультразвук "правдоподібно пояснюють" деякі випадки таємничого "гаванського синдрому".

SpaceX відправила на орбіту супутник-шпигун NROL-87 Національного розвідувального управління (NRO) США.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц  вирушить до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Уряд розширив дію програми "єПідтримка" на підлітків віком 14-18 років — крім стандартних категорій вони зможуть витратити свою тисячу гривень на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу спільного міжнародного фонду обсягом 35 млн фунтів стерлінгів — він має допомогти пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України.

Національне антикорупційне бюро оприлюднило відеозапис із розмовами народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних щодо отримання грошових "відкатів" за укладення тендерів та із моментом викриття нардепа на отриманні хабаря.

У центрі Києва неподалік від головного управління Служби безпеки України знову відбулися сутички із застосуванням зброї між учасниками ГО "Український стяг" і охоронцями пункту обміну валют.

Українська правда
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