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Британія другий день поспіль піднімає винищувачі через, імовірно, військові літаки РФ

Четвер, 3 лютого 2022, 14:07
Британія другий день поспіль піднімає винищувачі через, імовірно, військові літаки РФ
фото: getty images

Британські винищувачі Typhoon другий день поспіль для супроводження літаків, які "наближаються до зони інтересів Великої Британії".

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда"

Літаки знову підняли з авіабази Лосімут за підтримки заправного танкера Voyager, який базується в Оксфордширі.

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"Винищувачі місії Quick Reaction Alert за підтримки танкера Voyager були підняті через літаки, які наближаються до зони інтересів Великої Британії. Ми не будемо надавати жодної додаткової інформації щодо цієї поточної операції до її завершення", - сказав речник ВПС.

Скоріше за все, йдеться про російські військові літаки над Атлантикою. У середу британські винищувачі Typhoon перехопили та супроводили чотири російські стратегічні бомбардувальники за межі зони інтересів Великої Британії.

У повітряних силах додали, що вони регулярно перехоплюють, ідентифікують та супроводжують російські літаки, які "проходять транзитний міжнародний повітряний простір у межах зони інтересів Великої Британії".

ВІДЕО ДНЯ

Сфера інтересів включає міжнародний повітряний простір, за який держава несе певну відповідальність, наприклад управління повітряним рухом. Суверенний повітряний простір пролягає над територією країни.

Нагадаємо, Військово-повітряні сили Норвегії вперше підняли новітні винищувачі F-35 на перехоплення російських літаків в рамках місії НАТО Quick Response Alert.

Теми: Велика БританіяРосія
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