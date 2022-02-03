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Британия второй день подряд поднимает истребители из-за, вероятно, военных самолетов РФ

Четверг, 3 февраля 2022, 14:07
Британия второй день подряд поднимает истребители из-за, вероятно, военных самолетов РФ
фото: getty images

Британские истребители Typhoon второй день подряд для сопровождения самолетов, "приближающихся к зоне интересов Великобритании".

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Самолеты снова подняли с авиабазы ​​Лосимут при поддержке базирующегося в Оксфордшире заправочного танкера Voyager.

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"Истребители миссии Quick Reaction Alert при поддержке танкера Voyager были подняты из-за самолетов, приближающихся к зоне интересов Великобритании. Мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации относительно этой текущей операции до ее завершения", - сказал спикер ВВС.

Скорее всего, речь идет о российских военных самолетах над Атлантикой. В среду британские истребители Typhoon перехватили и сопроводили четыре российских стратегических бомбардировщика за пределы зоны интересов Великобритании.

В воздушных силах добавили, что они регулярно перехватывают, идентифицируют и сопровождают российские самолеты, "проходящие транзитное международное воздушное пространство в пределах зоны интересов Великобритании".

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Сфера интересов включает в себя международное воздушное пространство, за которое государство несет определенную ответственность, например управление воздушным движением. Суверенное воздушное пространство лежит над территорией страны.

Напомним, военно-воздушные силы Норвегии впервые подняли новейшие истребители F-35 на перехват российских самолетов в рамках миссии НАТО Quick Response Alert.

Темы: ВеликобританияРосcия
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