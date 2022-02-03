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Росія відповіла Німеччині: забороняє роботу Deutsche Welle

Четвер, 3 лютого 2022, 15:21

Російська Федерація планує заборонити роботу на свой території німецького видання Deutsche Welle, а також застосувати обмеження щодо деяких осіб з ФРН у зв’язку із забороною у Німеччині мовлення пропагандистського каналу RT (колишній Russia Today).

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ РФ, оприлюдненій 3 лютого.

Зокрема, Росія збирається закрити редакцію DW у Москві та позбавити акредитації усіх її журналістів, заборонити супутникове та інше мовлення компанії та території РФ, а також запустити процедуру визнання DW "іноземним ЗМІ, що виконує функції іноземного агента".

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Крім того, МЗС РФ обіцяє "запустити процес формування переліку державних і суспільних структур ФРН, дотичних до обмеження мовлення RT DE та іншого тиску на російського медіаоператора, яким буде заборонено в’їзд на територію РФ". Публікувати цей список не планують. 

В МЗС РФ зазначили, що це "перший етап" заходів у відповідь. 

У середині грудня RT запустив німецькомовний канал RT DE через різні канали розповсюдження. Тоді берлінські медіа-регулятори порушили справу проти RT. У результаті супутниковий оператор Eutelsat припинив мовлення RT DE незадовго до Різдва. Німецькі регулятори офіційно не надали каналу ліцензії на мовлення.

ВІДЕО ДНЯ

Глави МЗС Росії та Німеччини посперечалися через це питання на пресконференції під час візиту Анналени Бербок до Москви.

1 лютого Комісія з реєстрації та нагляду німецького медіарегулятора MABB заборонила мовлення німецькомовної версії RT DE у ФРН через відсутність ліцензії.

Теми: ЗМІРосіяпропаганда
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