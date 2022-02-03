Сніг та дощі йдуть в Україну на найближчі дні

З 4 по 8 лютого в Україні будуть сніги та дощі, а на дорогах ожеледиця.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: За даними синоптиків, в Україні 4 лютого хмарно з проясненнями. У східних, північно-східних областях та в Криму невеликий сніг, вдень у більшості західних областей невеликий мокрий сніг з дощем, на решті території без опадів. Вітер північно-західний з переходом в західних областях на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, у північних та центральних областях 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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5-6 лютого також буде хмарно з проясненнями. 5 лютого вночі у західних, вдень у північних, центральних та східних областях невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів; температура у західних областях вночі та вдень близько 0°, у південних областях вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на решті території вночі 5-10° морозу (у північно-східних областях до 13° морозу), вдень 0-5° морозу. 6 лютого без істотних опадів, лише вночі у східних, вдень у західних областях невеликий сніг та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу (на сході країни 4-9° морозу), вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла. На дорогах країни ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с, вдень 6 лютого у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Синоптики прогнозують на 7 лютого невеликий, місцями помірний мокрий сніг, вдень на півдні з дощем (вночі у південній та східній частині без істотних опадів). 8 лютого вночі у південній, східній частині помірний, вдень в Україні, крім півдня, невеликий мокрий сніг, на заході з дощем. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень від 2° морозу до 4° тепла, у південній частині, 8 лютого і в західних областях 1-7° тепла. В Карпатах 7 лютого значний, 8 лютого помірний сніг; температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

5-6 лютого у столиці та на Київщині хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень 5 лютого невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області: 5 лютого вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу; 6 лютого вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. По Києву: 5 лютого вночі 6-8°, вдень 0-2° морозу; 6 лютого вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

ВІДЕО ДНЯ

7 лютого у Києві та області вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг; 8 лютого вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; по Києву вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.