Снег и дожди идут в Украину на ближайшие дни

С 4 по 8 февраля в Украине будут снега и дожди, а на дорогах гололедица.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: По данным синоптиков, в Украине 4 февраля облачно с прояснениями. В восточных, северо-восточных областях и Крыму небольшой снег, днем ​​в большинстве западных областей небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный с переходом в западных областях на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, в северных и центральных областях 5-10° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

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5-6 февраля будет облачно с прояснениями. 5 февраля ночью в западных, днем ​​в северных, центральных и восточных областях небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков; температура в западных областях ночью и днем ​​около 0°, в южных областях ночью 2-7° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, на остальной территории ночью 5-10° мороза (в северо-восточных областях до 13° мороза), днем ​​0-5° мороза. 6 февраля без существенных осадков, ночью в восточных, днем ​​в западных областях небольшой снег и мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза (на востоке страны 4-9° мороза), днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях ночью около 0°, днем ​​0-5° тепла. На дорогах страны гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​6 февраля в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Синоптики прогнозируют на 7 февраля небольшой, местами умеренный мокрый снег, днем ​​на юге с дождем (ночью в южной и восточной части без существенных осадков). 8 февраля ночью в южной, восточной части умеренный, днем ​​на Украине, кроме юга, небольшой мокрый снег, на западе с дождем. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем ​​от 2° мороза до 4° тепла, в южной части, 8 февраля и в западных областях 1-7° тепла. В Карпатах 7 февраля сильный, 8 февраля умеренный снег; температура ночью 5-10° мороза, днем ​​2-7° мороза.

5-6 февраля в столице и Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков, днем ​​5 февраля небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области: 5 февраля ночью 5-10°, днем ​​0-5° мороза; 6 февраля ночью 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. По Киеву: 5 февраля ночью 6-8°, днем ​​0-2° мороза; 6 февраля ночью 0-2° мороза, днем ​​1-3° тепла.

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7 февраля в Киеве и области ночью небольшой, днем ​​умеренный мокрый снег; 8 февраля ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой мокрый снег. Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла; по Киеву ночью 0-2° мороза, днем ​​1-3° тепла.