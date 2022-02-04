Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну йдуть атмосферні фронти зі снігом

П'ятниця, 4 лютого 2022, 13:56
В Україну йдуть атмосферні фронти зі снігом
Фото: Facebook Діденко

У п’ятницю 5 лютого до України прийдуть атмосферні фронти з північного заходу, що принесуть сніг і мокрий сніг.

Джерело: повідомлення синоптикині Наталки Діденко в Facebook

Пряма мова Діденко: "Бо оце розкішне сонечко - лише сьогодні (4 лютого – ред.)…

Реклама:

Бо вже завтра до нас прийдуть не триї царі, а атмосферні фронти з північного заходу. І, відповідно, принесуть сніг, мокрий сніг та посилення вітру… спочатку опади охоплять західну частину України та північну.

Більшість центральних областей потраплять у вологу повітряну масу в суботу вдень.

Південь та Схід України відчують прихід атмосферних фронтів із опадами вже аж пізно ввечері 5-го лютого та вночі 6-го лютого.

ВІДЕО ДНЯ
 
Скріншот

Вітер у більшості областей буде північно-західний з переходом на південно-західний, поривчастий, місцями до штормових поривів.

Цей перехід до південного напрямку спричинить потепління.

Найближчої ночі ще буде морозно в Україні, -2-9 градусів, на Півночі -7-12 градусів. Вищими очікуються нічні градуси не на Півдні (що було б логічно), а на Заході, десь близько нуля".

Деталі: За словами Діденко вдень у суботу температура повітря в Україні всюди окрім Сходу підвищиться.

У Києві 5-го лютого йтиме сніг, вдень переходитиме у мокрий сніг. У неділю суттєвих опадів у столиці не буде, очікується тепла вітряна погода.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
погода
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
Спека в Україні продовжує бити рекорди, але попереду полегшення
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
Останні новини
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: