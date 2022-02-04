В Україну йдуть атмосферні фронти зі снігом

У п’ятницю 5 лютого до України прийдуть атмосферні фронти з північного заходу, що принесуть сніг і мокрий сніг.

Джерело: повідомлення синоптикині Наталки Діденко в Facebook

Пряма мова Діденко: "Бо оце розкішне сонечко - лише сьогодні (4 лютого – ред.)…

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Бо вже завтра до нас прийдуть не триї царі, а атмосферні фронти з північного заходу. І, відповідно, принесуть сніг, мокрий сніг та посилення вітру… спочатку опади охоплять західну частину України та північну.

Більшість центральних областей потраплять у вологу повітряну масу в суботу вдень.

Південь та Схід України відчують прихід атмосферних фронтів із опадами вже аж пізно ввечері 5-го лютого та вночі 6-го лютого.

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Вітер у більшості областей буде північно-західний з переходом на південно-західний, поривчастий, місцями до штормових поривів.

Цей перехід до південного напрямку спричинить потепління.

Найближчої ночі ще буде морозно в Україні, -2-9 градусів, на Півночі -7-12 градусів. Вищими очікуються нічні градуси не на Півдні (що було б логічно), а на Заході, десь близько нуля".

Деталі: За словами Діденко вдень у суботу температура повітря в Україні всюди окрім Сходу підвищиться.

У Києві 5-го лютого йтиме сніг, вдень переходитиме у мокрий сніг. У неділю суттєвих опадів у столиці не буде, очікується тепла вітряна погода.