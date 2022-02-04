В Украину идут атмосферные фронты со снегом

В пятницу 5 февраля в Украину придут атмосферные фронты с северо-запада, которые принесут снег и мокрый снег.

Источник: сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook

Прямая речь Диденко: "Ведь это роскошное солнышко – только сегодня (4 февраля – ред.)…

Ибо уже завтра к нам придут не три царя, а атмосферные фронты с северо-запада. И соответственно принесут снег, мокрый снег и усиление ветра... сначала осадки охватят западную часть Украины и северную.

Большинство центральных областей попадут во влажную воздушную массу в субботу днем.

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Юг и Восток Украины почувствуют приход атмосферных фронтов с осадками уже поздно вечером 5 февраля и ночью 6 февраля.

Ветер в большинстве областей будет северо-западный с переходом на юго-западный, порывистый, местами до штормовых порывов. Этот переход к южному направлению приведет к потеплению.

В ближайшую ночь еще будет морозно в Украине, -2-9 градусов, на Севере -7-12 градусов".

Детали: По словам Диденко, днем ​​в субботу температура воздуха в Украине повсюду кроме Востока повысится.

В Киеве 5 февраля будет идти снег, днем ​​переходить в мокрый снег. В воскресенье сильных осадков в столице не будет, ожидается теплая ветреная погода.