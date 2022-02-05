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Ще 86 тонн боєприпасів із США прибули в Україну

Субота, 5 лютого 2022, 18:26
Ще 86 тонн боєприпасів із США прибули в Україну
фото з Twitter Резнікова

В Україну прибув 8-й літак із військово-технічною допомогою від США.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

Дослівно: "До Києва прибув 8-й птах! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших Збройних Сил становить 86 тонн!

З 22 січня наші партнери зі США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів! Далі буде".

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Що передувало: 3-го лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США, на його борту - 85 тонн боєприпасів для гранатометів.

Перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів прибула до київського аеропорту "Бориспіль" вранці 22 січня.

Українська правда
Теми: СШАРезніков
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