Ще 86 тонн боєприпасів із США прибули в Україну

В Україну прибув 8-й літак із військово-технічною допомогою від США.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

The 8th bird has arrived in Kyiv! The weight of today's cargo with ammunition for our @ArmedForcesUkr is 86 tons! Since January 22, our partners from #USA have sent more than 650 tons of defense ammunition to Ukraine! To be continued 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @WhiteHouse pic.twitter.com/BvVOzQTdrx Реклама: February 5, 2022

Дослівно: "До Києва прибув 8-й птах! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших Збройних Сил становить 86 тонн!

З 22 січня наші партнери зі США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів! Далі буде".

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Що передувало: 3-го лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США, на його борту - 85 тонн боєприпасів для гранатометів.

Перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів прибула до київського аеропорту "Бориспіль" вранці 22 січня.