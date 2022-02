Ще 86 тонн боєприпасів із США прибули в Україну

В Україну прибув 8-й літак із військово-технічною допомогою від США.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

The 8th bird has arrived in Kyiv! The weight of today's cargo with ammunition for our @ArmedForcesUkr is 86 tons! Since January 22, our partners from #USA have sent more than 650 tons of defense ammunition to Ukraine! To be continued 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @WhiteHouse pic.twitter.com/BvVOzQTdrx