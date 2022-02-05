Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Еще 86 тонн боеприпасов из США прибыли в Украину

Суббота, 5 февраля 2022, 19:26
фото с Twitter Резникова

В Украину прибыл 8-й самолет с военно-технической помощью от США.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

Дословно: "В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших Вооруженных Сил составляет 86 тонн!

С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов! Продолжение следует".

Что предшествовало: 3-го февраля в Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США, на его борту – 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 млн прибыла в киевский аэропорт "Борисполь" утром 22 января.

Темы: СШАРезников


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

обновленоГлава делегации ЕС остается в Киеве, информация об отлете не подтвердилась

Байден считает, что Путин может напасть на Украину в ближайшие дни – The Guardian

США намеренно создают "апокалиптический" образ вокруг российского вторжения – CNN

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Украина активировала механизм ОБСЕ из-за российских войск у границ

Все новости...
США
США: РФ перенесла ядерные учения, чтобы предупредить Запад из-за Украины - FT
В США усиливают срочные меры по защите климата
Усиление восточного фланга НАТО: в Польшу начали прибывать военные США
Последние новости
04:47
Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"
04:08
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – СМИ
03:14
Джонсон получил от полиции список вопросов о вечеринке во время локдауна
02:42
В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины
01:47
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
00:55
"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям" против агрессии России – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel
00:04
КАРТАУ России 9 маршрутов вторжения в Украину, танки могут достичь Киева за 2 суток – разведка США
23:58
Суд арестовал депутата-"слугу" Трубицына: залог – почти 15 миллионов
23:06
Байден и Путин проведут телефонный разговор 12 февраля
Все новости...