Еще 86 тонн боеприпасов из США прибыли в Украину

В Украину прибыл 8-й самолет с военно-технической помощью от США.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

The 8th bird has arrived in Kyiv! The weight of today's cargo with ammunition for our @ArmedForcesUkr is 86 tons! Since January 22, our partners from #USA have sent more than 650 tons of defense ammunition to Ukraine! To be continued 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @WhiteHouse pic.twitter.com/BvVOzQTdrx Реклама: February 5, 2022

Дословно: "В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших Вооруженных Сил составляет 86 тонн!

С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов! Продолжение следует".

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Что предшествовало: 3-го февраля в Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США, на его борту – 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 млн прибыла в киевский аэропорт "Борисполь" утром 22 января.