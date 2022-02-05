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Еще 86 тонн боеприпасов из США прибыли в Украину

Суббота, 5 февраля 2022, 18:26
Еще 86 тонн боеприпасов из США прибыли в Украину
фото с Twitter Резникова

В Украину прибыл 8-й самолет с военно-технической помощью от США.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

Дословно: "В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших Вооруженных Сил составляет 86 тонн!

С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов! Продолжение следует".

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Что предшествовало: 3-го февраля в Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США, на его борту – 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 млн прибыла в киевский аэропорт "Борисполь" утром 22 января.

Темы: СШАРезников
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