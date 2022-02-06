Головні новини суботи і ночі: "післявоєнні плани" РФ, "Марш єдності" в Харкові

У центрі Харкова пройшов "Марш єдності", який хотіли заборонити; Bild опублікував плани Путіна щодо України – актуальні новини 5 лютого.

Про Росію

Німецький таблоїд Bild опублікував матеріал, в якому окреслені плани президента РФ Володимира Путіна стосовно України.

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У "післявоєнних планах" РФ йдеться про кілька етапів поглинання України:

1 етап - захоплення міст;

2 етап – скликання маріонеткової "Народної Ради" замість Верховної Ради;

3 етап – знищення руху опору та табори для незгодних українців.

Про Харків

У центрі Харкова пройшов "Марш єдності", який зібрав понад п'ять тисяч людей.

ВІДЕО ДНЯ

Учасники тримали в руках головний банер "Харків – це Україна", українські прапори та червоно-чорні стяги. Учасники пройшли головною Сумською вулицею, яку було перекрито для транспорту, до площі Свободи, скандуючи патріотичні гасла.

Харківська міська рада намагалася заборонити марш, посилаючись на COVID-19 та загрозу ймовірних провокацій.

Про інші важливі новини

Навчання з пострілами танків, бойових машин піхоти та артилерії відбудуться 11 лютого в Ростовській області РФ, що розташована біля кордону з Україною.

Сергій Притула створює свою партію "24 серпня".

Після візиту в Україну президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що разом з дружиною отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

За даними ЗМІ, "представники" ОРДЛО Наталя Ніконорова та Владислав Дейнего звернулися до спецпредставника діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посла Мікко Кіннунена з листом, у якому стверджують, що Україна зобов’язалася відреагувати на "пропозиції" ОРДЛО щодо врегулювання ситуації на сході України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна не воюватиме з Білоруссю, бо така війна тривала б максимум 3-4 дні.

За даними посадовців США в Reuters, Росія має на місці приблизно 70% бойової потужності, потрібної для повномасштабного вторгнення в Україну. За оцінками США, Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 тисяч до 10 тисяч. Втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 тисяч до 50 тисяч.

Британська королева Єлизавета ІІ хоче, щоб Камілла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуольська, була відома як королева-консорт, коли її чоловік принц Чарльз стане королем.