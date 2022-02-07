Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина надіслала Україні лист про намір передати 5000 шоломів

Понеділок, 7 лютого 2022, 14:23
Німеччина надіслала Україні лист про намір передати 5000 шоломів
ФОТО: GETTY IMAGES

Україна отримала офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 захисних шоломів для військових. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twittrer міністр оборони Олексій Резніков.

"Отримано офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 шоломів, про який повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт", - зазначив Резніков.

Реклама:

Він подякував близькому другу України послу Німеччини Анці Фельдгузен за її роботу та висловив сподівання на позитивне рішення щодо інших запитів з України та розблокування закупівель через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

26 січня глава Міноборони Німеччини заявила про готовність країни поставити Україні 5000 військових шоломів, однак дотепер офіційного підтвердження цього наміру не було.

Раніше повідомлялося, що посольство України у Німеччині звернулося із офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Дмитро Кулеба 7 лютого назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо непостачання зброї Україні.

Читайте більше про дискусії у Німеччині на цю тему: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

Теми: НімеччинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині напали на дітей, бо говорили українською: 10-річного хлопчика скинули з мосту
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
У Берліні вимагають скасувати виступ росіянки Нетребко у державній опері
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: