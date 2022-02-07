Німеччина надіслала Україні лист про намір передати 5000 шоломів

Україна отримала офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 захисних шоломів для військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twittrer міністр оборони Олексій Резніков.

"Отримано офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 шоломів, про який повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт", - зазначив Резніков.

Він подякував близькому другу України послу Німеччини Анці Фельдгузен за її роботу та висловив сподівання на позитивне рішення щодо інших запитів з України та розблокування закупівель через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

26 січня глава Міноборони Німеччини заявила про готовність країни поставити Україні 5000 військових шоломів, однак дотепер офіційного підтвердження цього наміру не було.

Раніше повідомлялося, що посольство України у Німеччині звернулося із офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 7 лютого назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо непостачання зброї Україні.

Читайте більше про дискусії у Німеччині на цю тему: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України