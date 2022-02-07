Кулеба про переговори з Німеччиною щодо зброї: ми знайшли проєкт рішення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на переговорах із німецькою колегою Анналеною Бербок було знайдене потенційне рішення щодо поставок озброєння.
Про це він заявив на брифінгу у Києві, пише "Європейська правда".
"Сьогодні ми говорили не лише про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин. Але і про те, що вона зробити і має намір зробити для підтримки України. Конкретно у сфері оборони і безпеки. Це була відверта розмова, у нас дійсно позиції відмінні, але наша задача полягає в тому, щоб шукати рішення. Я думаю, що сьогодні ми знайшли точки дотику і проєкт рішення. Тепер чекатиму на крок німецького уряду", - сказав Кулеба.
У понеділок стало відомо, що Україна отримала офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 захисних шоломів для військових.
Раніше повідомлялося, що посольство України у Німеччині звернулося із офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.
Глава МЗС Дмитро Кулеба 7 лютого назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо непостачання зброї Україні.
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