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Кулеба про переговори з Німеччиною щодо зброї: ми знайшли проєкт рішення

Понеділок, 7 лютого 2022, 16:59
Кулеба про переговори з Німеччиною щодо зброї: ми знайшли проєкт рішення
фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на переговорах із німецькою колегою Анналеною Бербок було знайдене потенційне рішення щодо поставок озброєння.

Про це він заявив на брифінгу у Києві, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми говорили не лише про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин. Але і про те, що вона зробити і має намір зробити для підтримки України. Конкретно у сфері оборони і безпеки. Це була відверта розмова, у нас дійсно позиції відмінні, але наша задача полягає в тому, щоб шукати рішення. Я думаю, що сьогодні ми знайшли точки дотику і проєкт рішення. Тепер чекатиму на крок німецького уряду", - сказав Кулеба.

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У понеділок стало відомо, що Україна отримала офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 захисних шоломів для військових. 

Раніше повідомлялося, що посольство України у Німеччині звернулося із офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 7 лютого назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо непостачання зброї Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте більше про дискусії у Німеччині на цю тему: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України.

Теми: Кулеба ДмитроНімеччиназброя
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