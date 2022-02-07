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Кулеба о переговорах с Германией по оружию: мы нашли проект решения

Понедельник, 7 февраля 2022, 16:59
Кулеба о переговорах с Германией по оружию: мы нашли проект решения
фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах с немецкой коллегой Анналеной Бербок было найдено потенциальное решение по поставкам вооружения.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам. Но и о том, что она намерена сделать для поддержки Украины. Конкретно в сфере обороны и безопасности. Это был откровенный разговор, у нас действительно позиции отличаются, но наша задача состоит в том, чтобы искать решения. Я думаю, что сегодня мы нашли точки соприкосновения и проект решения. Теперь буду ждать шага немецкого правительства", - сказал Кулеба.

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В понедельник стало известно, что Украина получила официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 защитных шлемов для военных.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом к немецкому правительству, в котором просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет конкретный список необходимого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля назвал несправедливыми объяснения Германии о непоставках оружия Украине.

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Читайте больше о дискуссиях в Германии на эту тему: Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ заставляет Берлин менять политику по Украине.

Темы: Кулеба ДмитрийГерманияоружие
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