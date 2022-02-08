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Блінкен і глава МЗС Туреччини обговорили ситуацію на кордоні України та РФ

Вівторок, 8 лютого 2022, 20:23
Блінкен і глава МЗС Туреччини обговорили ситуацію на кордоні України та РФ
Ентоні Блінкен (ліворуч) і Мевлют Чавушоглу (праворуч). Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили ситуацію на кордоні України та Росії.

Про це йдеться у заяві Держдепу, пише "Європейська правда".

"Секретар Блінкен та міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили шляхи подальшої координації та єдності НАТО щодо загрози подальшої ескалації Росії та агресії проти України", - йдеться у заяві.

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У Держдепі зазначили, що Блінкен підкреслив спільну відданість суверенітету та територіальній цілісності України та відзначив участь президента Туреччини у підтримці дипломатичної резолюції.

Нагадаємо, президент Туреччини перебував з візитом у Києві 3 лютого. Він заявив, що готовий зробити все можливе, "щоб завершилася криза двох сусідніх через море дружніх держав".

Під час візиту Ердогана було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами, а також угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні. Також Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні шляхом відкриття двох генконсульств.

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Після візиту Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним у Туреччині.

Теми: СШАТуреччинаРосіявійна
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