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ДТП з Трухіним: поліцейські на допиті не говорили про хабар – ДБР

Середа, 9 лютого 2022, 13:40
ДТП з Трухіним: поліцейські на допиті не говорили про хабар – ДБР
Олексій Сухачов. Фото ДБР

Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що на допиті поліцейські сказали, що особисто не отримували пропозиції хабара від народного депутата Олександра Трухіна після ДТП з його участю.

Джерело: Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 9 лютого 

Пряма мова Сухачова: "8 лютого повторно допитано інших працівників поліції, які були на місці ДТП…

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Що стосується можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм грошові кошти у якості неправомірної вигоди не пропонували". 

Деталі: Сухачов також розповів, що 7 лютого повторно допитали патрульного Сергія Петрика, відео з нагрудної камери якого опублікувала "Українська правда". Його зокрема питали про обставини здійснення відеозапису на місці аварії та зберігання цього запису.

Загалом, за словами директора ДБР, щодо ДТП за участю Трухіна допитали 12 осіб – учасників і свідків події. 

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Передісторія: 

  • "Українська правда" отримала у своє розпорядження відео з боді-камери патрульного Сергія Петрика, який першим прибув на оформлення ДТП на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Згідно з відео, кілька свідків вказали на те, що за кермом автомобіля-винуватця ДТП був нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін (був одягнений у темно-синій костюм – ред). Сам нардеп це заперечував та зазначив, що кермував чоловік у червоній футболці. 
  • За словами патрульного, нардеп мав ознаки алкогольного сп'яніння. Як свідчить запис, Трухін намагався зникнути з місця пригоди та пропонував правоохоронцям хабар за те, щоб "вони його не бачили".

Ірина Балачук, УП
Теми: ТрухінДБРДТП
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