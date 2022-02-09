ДТП з Трухіним: поліцейські на допиті не говорили про хабар – ДБР

Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що на допиті поліцейські сказали, що особисто не отримували пропозиції хабара від народного депутата Олександра Трухіна після ДТП з його участю.

Джерело: Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 9 лютого

Пряма мова Сухачова: "8 лютого повторно допитано інших працівників поліції, які були на місці ДТП…

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Що стосується можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм грошові кошти у якості неправомірної вигоди не пропонували".

Деталі: Сухачов також розповів, що 7 лютого повторно допитали патрульного Сергія Петрика, відео з нагрудної камери якого опублікувала "Українська правда". Його зокрема питали про обставини здійснення відеозапису на місці аварії та зберігання цього запису.

Загалом, за словами директора ДБР, щодо ДТП за участю Трухіна допитали 12 осіб – учасників і свідків події.

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