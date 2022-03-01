Поліції потрібні волонтери у службу "102"

Служба "102" Нацполіції приймає на роботу волонтерів через збільшення навантаження операторів.

Джерело: НПУ



Дослівно: "Зважаючи на те, що навантаження на операторів, які приймають дзвінки громадян, збільшилося в рази, потрібні додаткові руки.



Весь особовий склад Нацполіції вранці 24 лютого був піднятий за бойовою тривогою. З того моменту ми 24/7 несемо службу.



Ми дякуємо громадянам, які повідомляють нам про підозрілих осіб, переміщення ворожої техніки тощо, адже це свідчить, що ми як ніколи об’єднані однією метою. Цього разу - це перемога над ворогом, який прийшов на нашу землю з війною.



Ми намагаємося оперативно приймати і відпрацьовувати всі ваші повідомлення, але навантаження на операторів служби 102 зросло в рази, тож ми просимо зголоситися волонтерів допомогти нам бути оперативнішими і ефективнішими".



Деталі: Громадян, які готові сприяти в оперативному реагуванні на злочини та події, направленні нарядів поліції на місце події, просять звертатися до Головних управлінь поліції в регіонах.