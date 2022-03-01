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Полиции нужны волонтеры в службу "102"

Валентина РоманенкоВторник, 1 марта 2022, 16:20

Служба "102" Нацполиции принимает на работу волонтеров из-за увеличения погрузки операторов.

Источник: НПУ

Дословно: "Учитывая, что нагрузка на операторов, принимающих звонки граждан, увеличилась в разы, нужны дополнительные руки.

Весь личный состав Нацполиции утром 24 февраля был поднят по боевой тревоге. С этого момента мы 24/7 несем службу.

Мы благодарим граждан, которые сообщают нам о подозрительных лицах, перемещении вражеской техники и т.д., ведь это свидетельствует, что мы как никогда объединены одной целью. На этот раз – это победа над врагом, пришедшим на нашу землю с войной.

Мы стараемся оперативно принимать и отрабатывать все ваши сообщения, но нагрузка на операторов службы 102 выросла в разы, поэтому мы просим согласиться волонтеров помочь нам быть более оперативными и эффективными".

Детали: Граждан, готовых содействовать в оперативном реагировании на преступления и события, направлении нарядов полиции на место происшествия, просят обращаться в Главные управления полиции в регионах.

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Темы: войнаполиция
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