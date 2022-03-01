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Польща очікує на прибуття мільйона біженців з України

"Європейська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 17:11

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау очікує прибуття мільйона біженців з охопленої війною України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Кожен біженець, який з’явиться на польсько-українському кордоні, буде прийнятий, ми розраховуємо на можливість збільшення кількості біженців з України до 1 мільйона, - сказав Збігнєв Рау в Лодзі після зустрічі з колегами з Франції та Німеччини.

Він додав, що наразі кількість українців, які шукають притулку в Польщі, сягає 400 тисяч.

Рау підкреслив, що важливо пам’ятати, що польський кордон перетинають також громадяни інших країн, з-за меж Європи.

"За даними, які ми маємо, до Польщі приїхали представники 125 країн, звісно, ​​домінують українці. Усіх, хто заради свого життя та здоров’я перетне кордон Польщі, допустять, доглянуть, нададуть їжу і житло, а також контакти – для людей неукраїнського походження – їх консульських служб", – сказав Рау.

За його словами, українці, які тікають до Польщі з охопленої війною країни, "знають, що тут їм буде в безпеці серед дружніх і добрих людей". Він підкреслив близькість культури та цінностей обох народів.

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"Ми повинні прагнути до того, щоб гуманітарна допомога мала шанс досягти тих, хто найбільше потребує", – сказав Рау.

Теми: ПольщабіженціУкраїнавійна
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