Польша ожидает прибытия миллиона беженцев из Украины

Глава МИД Польши Збигнев Рау ожидает прибытия миллиона беженцев из охваченной войной Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Каждый беженец, который появится на польско-украинской границе будет принят, мы учитываем возможность увеличения количества беженцев из Украины до 1 миллиона, - сказал Збигнев Рау в Лодзи после встречи с коллегами из Франции и Германии.

Он добавил, что в настоящее время количество украинцев, ищущих убежища в Польше, составляет 400 тысяч.

Рау подчеркнул, что важно помнить, что польскую границу пересекают также граждане других стран из-за пределов Европы.

"По данным, которые у нас есть, в Польшу приехали представители 125 стран, конечно, доминируют украинцы. Всех, кто ради своей жизни и здоровья пересечет границу Польши, допустят, ухаживают, предоставят еду и жилье, а также контакты – для людей неукраинского происхождения – их консульских служб", – сказал Рау.

По его словам, украинцы, бегущие в Польшу из охваченной войной страны, "знают, что здесь они будут в безопасности среди дружеских и добрых людей". Он подчеркнул близость культуры и ценностей обоих народов.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы гуманитарная помощь имела шанс достичь тех, кто больше всего нуждается", – сказал Рау.