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Польша ожидает прибытия миллиона беженцев из Украины

"Европейская правда"Вторник, 1 марта 2022, 17:11

Глава МИД Польши Збигнев Рау ожидает прибытия миллиона беженцев из охваченной войной Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Каждый беженец, который появится на польско-украинской границе будет принят, мы учитываем  возможность увеличения количества беженцев из Украины до 1 миллиона, - сказал Збигнев Рау в Лодзи после встречи с коллегами из Франции и Германии.

Он добавил, что в настоящее время количество украинцев, ищущих убежища в Польше, составляет 400 тысяч.

Рау подчеркнул, что важно помнить, что польскую границу пересекают также граждане других стран из-за пределов Европы.

"По данным, которые у нас есть, в Польшу приехали представители 125 стран, конечно, доминируют украинцы. Всех, кто ради своей жизни и здоровья пересечет границу Польши, допустят, ухаживают, предоставят еду и жилье, а также контакты – для людей неукраинского происхождения – их консульских служб", – сказал Рау.

По его словам, украинцы, бегущие в Польшу из охваченной войной страны, "знают, что здесь они будут в безопасности среди дружеских и добрых людей". Он подчеркнул близость культуры и ценностей обоих народов.

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"Мы должны стремиться к тому, чтобы гуманитарная помощь имела шанс достичь тех, кто больше всего нуждается", – сказал Рау.

Темы: ПольшабеженцыУкраинавойна
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