В Енергодар приїхала гумдопомога, її роздаватимуть 12 березня
В місто Енергодар у Запорізькій області прибула гуманітарна допомога, її вже розвантажили, 11 березня посортують і 12 березня роздаватимуть жителям району.
Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram
Пряма мова Орлова: "Вчора до темної ночі тривало розвантаження фур з гуманітарною допомогою.
Щиро вдячні всім причетним до організації гумконвою Червоного Хреста! Сьогодні почнеться сортування отриманого, щоб визначити точну кількість та види наявних продуктів, ліків тощо".
Деталі: 12 березня голова Василівської райадміністрації займатиметься розподіленням допомоги між громадами району.
У першу чергу допомогу надаватимуть соціально незахищеним категоріям громадян та багатодітним родинам.
Передісторія:
- Уночі 4 березня на Запорізьку АЕС в Енергодарі увірвалися "кадирівці", усередині був бій з нацгвардійцями.
- На Запорізькій АЕС сталася пожежа через обстріли росіян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.
- 7 березня повідомлялося, що в Енергодарі є проблеми зі зв'язком і доставкою продуктів.
- 9 березня в Енергодарі розпочалася евакуація жінок та дітей.
- 10 березня стало відомо, що російські окупанти, які тимчасово захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища.
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