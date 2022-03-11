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В Енергодар приїхала гумдопомога, її роздаватимуть 12 березня

Ірина БалачукП'ятниця, 11 березня 2022, 08:28
Дмитро Орлов. Фото з ТГ

В місто Енергодар у Запорізькій області прибула гуманітарна допомога, її вже розвантажили, 11 березня посортують і 12 березня роздаватимуть жителям району.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Вчора до темної ночі тривало розвантаження фур з гуманітарною допомогою.
Щиро вдячні всім причетним до організації гумконвою Червоного Хреста! Сьогодні почнеться сортування отриманого, щоб визначити точну кількість та види наявних продуктів, ліків тощо".

Деталі: 12 березня голова Василівської райадміністрації займатиметься розподіленням допомоги між громадами району.

У першу чергу допомогу надаватимуть соціально незахищеним категоріям громадян та багатодітним родинам.

Передісторія: 

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Теми: Енергодаргуманітаркавійна
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