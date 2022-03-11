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В Энергодар приехала гумпомощь, ее будут раздавать 12 марта

Ирина БалачукПятница, 11 марта 2022, 08:28
Дмитрий Орлов. Фото из ТГ

В город Энергодар в Запорожской области приехала гуманитарная помощь, ее уже разгрузили, 11 марта отсортируют и 12 марта будут раздавать жителям района.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "Вчера до темной ночи продолжалась разгрузка фур с гуманитарной помощью. Искренне благодарны всем причастным к организации гумконвоя Красного Креста! Сегодня начнется сортировка полученного, чтобы определить точное количество и виды имеющихся продуктов, лекарств и т.д.".

Детали: 12 марта глава Васильевской райадминистрации будет заниматься распределением помощи между общинами района.

В первую очередь помощь будут предоставлять социально незащищенным категориям граждан и многодетным семьям.

Предыстория: 

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Темы: Энергодаргуманитаркавойна
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