В Энергодар приехала гумпомощь, ее будут раздавать 12 марта
Пятница, 11 марта 2022, 07:28
В город Энергодар в Запорожской области приехала гуманитарная помощь, ее уже разгрузили, 11 марта отсортируют и 12 марта будут раздавать жителям района.
Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram
Прямая речь Орлова: "Вчера до темной ночи продолжалась разгрузка фур с гуманитарной помощью. Искренне благодарны всем причастным к организации гумконвоя Красного Креста! Сегодня начнется сортировка полученного, чтобы определить точное количество и виды имеющихся продуктов, лекарств и т.д.".
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Детали: 12 марта глава Васильевской райадминистрации будет заниматься распределением помощи между общинами района.
В первую очередь помощь будут предоставлять социально незащищенным категориям граждан и многодетным семьям.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
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