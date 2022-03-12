Російські окупанти зайдуть в Київ лише, якщо знищать всіх – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські війська зможуть зайти в Київ, лише якщо знищать усіх українців у місті.

Джерело: пресконференція Зеленського для іноземних медіа

Пряма мова Зеленського: "Якщо будуть сотні тисяч людей, або десятки тисяч військових, які зараз мобілізує Росія, і вони прийдуть з сотнями чи тисячами танків – вони зайдуть у Київ. Ми це розуміємо.

Реклама:

Якщо вони будуть робити килимові бомбардування, і вирішать стерти, просто стерти історичну пам’ять всього цього регіону – історію Київської Русі, історію Європи – вони зайдуть у Київ.

Якщо вони знищать усіх нас – вони зайдуть у Київ.

Якщо в цьому ціль – то, ну тоді, нехай заходять, але їм прийдеться жити на цій землі самим, точно без нас. Друзів серед нас вони тут не знайдуть".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: