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Російські окупанти зайдуть в Київ лише, якщо знищать всіх – Зеленський

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 16:36
Українські бійці тероборони вартують на Майдані Незалежності в Києві. Фото: getty images

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські війська зможуть зайти в Київ, лише якщо знищать усіх українців у місті.

Джерело: пресконференція Зеленського для іноземних медіа

Пряма мова Зеленського: "Якщо будуть сотні тисяч людей, або десятки тисяч військових, які зараз мобілізує Росія, і вони прийдуть з сотнями чи тисячами танків – вони зайдуть у Київ. Ми це розуміємо. 

Якщо вони будуть робити килимові бомбардування, і вирішать стерти, просто стерти історичну пам’ять всього цього регіону – історію Київської Русі, історію Європи – вони зайдуть у Київ.

Якщо вони знищать усіх нас – вони зайдуть у Київ. 

Якщо в цьому ціль – то, ну тоді, нехай заходять, але їм прийдеться жити на цій землі самим, точно без нас. Друзів серед нас вони тут не знайдуть".

Передісторія: 

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  • Британські розвідка та міністерство оборони повідомили, що бачить розосередження військової техніки з багатокілометрової колони російських окупантів на північ від Києва. Вони вважають, що окупанти готують другу спробу наступу на Київ. Їхні заяви підтверджують супутникові знімки.
  • Колишня високопосадовиця НАТО Роуз Ґетемюллер не вірить, що російські війська зможуть взяти Київ.
  • За даними української влади, під Києвом стоять загороджувальні загони "кадирівців", які вбивають російських солдатів, які намагаються відступати.
  • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що половина мешканців виїхали з міста, а столицю перетворили на фортецю. Воєнне командування очікує наступ російських окупаційних військ на автошляхах до столиці з північного заходу, заходу та північного сходу.
  • Востаннє бої між російськими окупантами та українськими захисниками на території Києва відбулися 26 лютого. Попри оборону столиці, російські окупанти захопили більшість північно-західного передмістя Києва, знищуючи цивільні об'єкти та мирних мешканців. Крім того, окупаційні війська РФ вели бої із ЗСУ в Броварському районі.

Теми: ЗеленськийКиївРосіявійна
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