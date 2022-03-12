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Русские оккупанты зайдут в Киев только, если уничтожат всех – Зеленский

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 16:36

Президент Владимир Зеленский считает, что российские войска смогут зайти в Киев, если уничтожат всех украинцев в городе.

Источник: пресс-конференция Зеленского для иностранных медиа

Прямая речь Зеленского: "Если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, которые сейчас мобилизирует Россия, и они придут с сотнями или тысячами танков – они зайдут в Киев. Мы это понимаем.

Если они будут производить ковровые бомбардировки, и решат стереть, просто стереть историческую память всего этого региона – историю Киевской Руси, историю Европы – они зайдут в Киев.

Если они уничтожат всех нас – они зайдут в Киев.

Если в этом цель – то, ну тогда, пусть заходят, но им придется жить на этой земле самим, точно без нас. Друзей среди нас они здесь не найдут".

Предыстория:

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  • Британские разведки и министерство обороны сообщили, что видят рассредоточение военной техники из многокилометровой колонны российских оккупантов к северу от Киева. Они считают, что оккупанты готовят вторую попытку наступления на Киев. Их заявления подтверждают спутниковые снимки.
  • Бывшая высокопоставленная чиновница НАТО Роуз Гетемюллер не верит, что российские войска смогут взять Киев.
  • По данным украинской власти, под Киевом стоят заградительные отряды "кадыровцев", которые убивают российских солдат, пытающихся отступать.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что половина жителей уехали из города, а столицу превратили в крепость. Военное командование ожидает наступление российских оккупационных войск на автодорогах в столицу с северо-запада, запада и северо-востока.

Темы: ЗеленскийКиевРосcиявойна
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