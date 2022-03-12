Русские оккупанты зайдут в Киев только, если уничтожат всех – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что российские войска смогут зайти в Киев, если уничтожат всех украинцев в городе.

Источник: пресс-конференция Зеленского для иностранных медиа

Прямая речь Зеленского: "Если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, которые сейчас мобилизирует Россия, и они придут с сотнями или тысячами танков – они зайдут в Киев. Мы это понимаем.

Если они будут производить ковровые бомбардировки, и решат стереть, просто стереть историческую память всего этого региона – историю Киевской Руси, историю Европы – они зайдут в Киев.

Если они уничтожат всех нас – они зайдут в Киев.

Если в этом цель – то, ну тогда, пусть заходят, но им придется жить на этой земле самим, точно без нас. Друзей среди нас они здесь не найдут".

Предыстория: