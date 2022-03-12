Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский попросил премьера Израиля помочь освободить мэра Мелитополя из плена

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 22:42
Зеленский попросил премьера Израиля помочь освободить мэра Мелитополя из плена

Президент Владимир Зеленский попросил израильского премьера-министра Нафтали Беннета посодействовать в освобождении из российского плена мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Источник: twitter-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Продолжил диалог с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Говорили об агрессии со стороны РФ и перспективах мирных переговоров.

Реклама:

Должны прекратить репрессии против мирного населения: попросил оказать содействие в освобождении пленного мэра Мелитополя и местных общественных деятелей".

Детали: Из-за больших очередей вынужденных переселенцев, которые бегут из Украины в Польшу и пересекают границу пешком, местные власти попытались предусмотреть комфортные условия ожидания в очереди.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения.
  • 12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам освободить Федорова. Российские захватчики похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.
  • Зеленский обратился к мировым лидерам помочь освободить Федорова из плена оккупантов.По его словам, русские применяют пытки к Федорову, чтобы он на видео сказал, что поддерживает оккупационную администрацию в городе.
  • Вечером 12 марта оккупанты назначили и.о. мэра города депутата от "Оппозиционного блока", которая призвала жителей не сопротивляться российским захватчикам и признать их власть.
  • Американские журналисты сообщили, что Беннет советовал Зеленскому пойти на уступки и выполнить требования Путина, чтобы сохранить жизнь своих граждан. Однако в Офисе президента возразили, что в разговоре Зеленского с Бенетом в принципе звучали подобные предложения.

Темы: МелитопольИзраильЗеленскийРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: