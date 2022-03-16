"Азов" закликав підтримати оточений Маріуполь: Як не зброєю, то словом

Бійці окремого загону спецпризначення "Азов" закликали українців підтримати оточений ворогом Маріуполь, якщо не зі зброєю в руках, то на мітингах із плакатами.

Джерело: відеозвернення заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара у Telegram

Пряма мова Паламара: "21 день триває героїчна оборона форпосту України – Маріуполя!



Я закликаю всіх, кому не байдужа доля Маріуполя – тих, хто виїхав з міста, і чиї близькі і друзі лишилися тут. Хто народився в цій приморській фортеці і хто знав Маріуполь до його нищення російською ордою: якщо не в ваших силах тримати зброю в руках, або ви не б'єтеся на інших фронтах України – виходьте, в якому б місті чи в якій країні ви б не знаходились – виходьте на вулиці з меседжем "Маріуполь – це Україна!""



Деталі: Він закликав виходити поодинці і кликати знайомих, писати плакати, звертатися до журналістів, розповсюджуйте пости в інтернеті.



Паламарчук просить зробити так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу, "щоб його не поховали під руїнами і не змирилися з його знищенням".



"Щодня захисники міста, перебуваючи в повному оточенні, мужньо та самовіддано б’ють ворога, знищують техніку, знищують генералів, офіцерів, солдатів РФ та просто зрадників Батьківщини. Якщо ви не серед нас зі зброєю в руках – озбройтеся словом і дійте", – підсумував представник "Азова".

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