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"Азов" закликав підтримати оточений Маріуполь: Як не зброєю, то словом

Ірина БалачукСереда, 16 березня 2022, 13:01
Азов закликав підтримати оточений Маріуполь: Як не зброєю, то словом
Скриншот з відео

Бійці окремого загону спецпризначення "Азов" закликали українців підтримати оточений ворогом Маріуполь, якщо не зі зброєю в руках, то на мітингах із плакатами.

Джерело: відеозвернення заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара у Telegram

Пряма мова Паламара: "21 день триває героїчна оборона форпосту України – Маріуполя!

Я закликаю всіх, кому не байдужа доля Маріуполя – тих, хто виїхав з міста, і чиї близькі і друзі лишилися тут. Хто народився в цій приморській фортеці і хто знав Маріуполь до його нищення російською ордою: якщо не в ваших силах тримати зброю в руках, або ви не б'єтеся на інших фронтах України – виходьте, в якому б місті чи в якій країні ви б не знаходились – виходьте на вулиці з меседжем "Маріуполь – це Україна!""

Деталі: Він закликав виходити поодинці і кликати знайомих, писати плакати, звертатися до журналістів, розповсюджуйте пости в інтернеті.

Паламарчук просить зробити так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу, "щоб його не поховали під руїнами і не змирилися з його знищенням".

"Щодня захисники міста, перебуваючи в повному оточенні, мужньо та самовіддано б’ють ворога, знищують техніку, знищують генералів, офіцерів, солдатів РФ та просто зрадників Батьківщини. Якщо ви не серед нас зі зброєю в руках – озбройтеся словом і дійте", – підсумував представник "Азова".

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Передісторія: 

  • З початку березня окупанти тримають місто Маріуполь в оточенні та зривають усі спроби евакуювати мирних мешканців через "гуманітарні коридори". Маріуполь перебуває під постійними обстрілами авіації та артилерії російських окупаційних військ.
  • 15 березня міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що у Маріуполь Донецької області все ще не надійшла гуманітарна допомога. Так само у місті не відкрито коридорів для нормальної евакуації населення.
  • 14 березня росіяни пропустили лише 160 приватних авто з Маріуполя, які доїхали до Бердянська.  
  • 15 березня російські військові взяли в заручники лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування у Маріуполі.
  • 15 березня гуманітарним коридором з Маріуполя на приватних авто виїхало близько 20 тисяч людей.

Теми: Маріупольвійнамітинги
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