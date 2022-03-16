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"Азов" призвал поддержать окруженный Мариуполь: Если не оружием, то словом

Ирина БалачукСреда, 16 марта 2022, 14:01
Скриншот из видео

Бойцы отдельного отряда спецназа "Азов" призвали украинцев поддержать окруженный врагом Мариуполь, если не с оружием в руках, то на митингах с плакатами.

Источник: видеообращение заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламара в Telegram

Прямая речь Паламара: "21 день идет героическая оборона форпоста Украины – Мариуполя!

Я призываю всех, кому небезразлична судьба Мариуполя – выехавших из города и тех, чьи близкие и друзья остались здесь. Кто родился в этой приморской крепости и кто знал Мариуполь до его уничтожения русской ордой: если не в ваших силах держать оружие в руках, или вы не бьетесь на других фронтах Украины – выходите, в каком бы городе или какой стране вы бы не находились – выходите на улицы с месседжем "Мариуполь – это Украина!""

Детали: Он призвал выходить в одиночку и звать знакомых, писать плакаты, обращаться к журналистам, распространять посты в интернете.

Паламарчук просит сделать так, чтобы Мариуполь был на устах всего мира, "чтобы его не похоронили под руинами и не смирились с его уничтожением".

"Каждый день защитники города, находясь в полном окружении, мужественно и самоотверженно бьют врага, уничтожают технику, уничтожают генералов, офицеров, солдат РФ и просто предателей Родины. Если вы не среди нас с оружием в руках – вооружитесь словом и действуйте", – подытожил представитель "Азова".

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Предыстория: 

  • С начала марта оккупанты держат город Мариуполь в оцеплении и срывают все попытки эвакуировать мирных жителей через "гуманитарные коридоры".
  • Мариуполь находится под постоянными обстрелами авиации и артиллерии русских оккупационных войск. 
  • 15 марта министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Мариуполь Донецкой области все еще не поступила гуманитарная помощь. Так же в городе не открыты коридоры для нормальной эвакуации населения.
  • 14 марта россияне пропустили только 160 частных авто из Мариуполя, которые доехали в Бердянск.
  • 15 марта российские военные взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.
  • 15 марта из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехало около 20 тысяч человек.

Темы: Мариупольвойнамитинги
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