Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Азов" призвал поддержать окруженный Мариуполь: Если не оружием, то словом

Ирина БалачукСреда, 16 марта 2022, 13:01
Азов призвал поддержать окруженный Мариуполь: Если не оружием, то словом
Скриншот из видео

Бойцы отдельного отряда спецназа "Азов" призвали украинцев поддержать окруженный врагом Мариуполь, если не с оружием в руках, то на митингах с плакатами.

Источник: видеообращение заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламара в Telegram

Прямая речь Паламара: "21 день идет героическая оборона форпоста Украины – Мариуполя!

Реклама:

Я призываю всех, кому небезразлична судьба Мариуполя – выехавших из города и тех, чьи близкие и друзья остались здесь. Кто родился в этой приморской крепости и кто знал Мариуполь до его уничтожения русской ордой: если не в ваших силах держать оружие в руках, или вы не бьетесь на других фронтах Украины – выходите, в каком бы городе или какой стране вы бы не находились – выходите на улицы с месседжем "Мариуполь – это Украина!""

Детали: Он призвал выходить в одиночку и звать знакомых, писать плакаты, обращаться к журналистам, распространять посты в интернете.

Паламарчук просит сделать так, чтобы Мариуполь был на устах всего мира, "чтобы его не похоронили под руинами и не смирились с его уничтожением".

ВИДЕО ДНЯ

"Каждый день защитники города, находясь в полном окружении, мужественно и самоотверженно бьют врага, уничтожают технику, уничтожают генералов, офицеров, солдат РФ и просто предателей Родины. Если вы не среди нас с оружием в руках – вооружитесь словом и действуйте", – подытожил представитель "Азова".

Предыстория: 

  • С начала марта оккупанты держат город Мариуполь в оцеплении и срывают все попытки эвакуировать мирных жителей через "гуманитарные коридоры".
  • Мариуполь находится под постоянными обстрелами авиации и артиллерии русских оккупационных войск. 
  • 15 марта министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Мариуполь Донецкой области все еще не поступила гуманитарная помощь. Так же в городе не открыты коридоры для нормальной эвакуации населения.
  • 14 марта россияне пропустили только 160 частных авто из Мариуполя, которые доехали в Бердянск.
  • 15 марта российские военные взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.
  • 15 марта из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехало около 20 тысяч человек.

Темы: Мариупольвойнамитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: