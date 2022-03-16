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Путін назвав свою війну в Україні "успішною": все за планом

Олена РощінаСереда, 16 березня 2022, 15:11
Путін назвав свою війну в Україні успішною: все за планом
Володимир Путін, фото ТАСС

Володимир Путін назвав успішними дії російської армії в Україні та заявив, що війна йде за планом.

Джерело: Путін на нараді щодо заходів соціально-економічної підтримки російських регіонів, російські ЗМІ

Пряма мова: "Операція розвивається успішно, у суворій відповідності до заздалегідь затверджених планів".

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Деталі: За твердженням Путіна, тактика Міноборони РФ "цілком себе виправдала, робиться все, щоб уникнути втрат серед мирного населення", – хоча від рук російських військових в Україні померли вже тисячі мирних жителів, більше сотні з них діти.

Господар Кремля також заявив, що західні покровителі "підштовхують Київ до кровопролиття", постачаючи зброю та найманців, – хоча саме Росія напала на Україну та наймає за гроші людей навіть у Сирії, щоб ті воювали в Україні.

Путін повторив, що Росія не має на меті окупувати Україну, – хоча його війська чинять жорстоке свавілля під Києвом та в інших містах України.

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За словами Путіна, "усі дипломатичні можливості були повністю вичерпані" та Росії "не залишили жодних варіантів мирним шляхом вирішити проблеми".

Пряма мова Путіна: "Хочу сказати про це вперше – на початку операції на Донбасі київській владі по різних каналах з метою уникнути безглуздого кровопролиття було запропоновано не вступати в бойові дії, просто вивести свої війська з Донбасу. Не захотіли. Але що ж, це їхнє вирішення.

Якби наші війська діяли тільки на територіях народних республік, допомогли їм звільнити свої землі, – це не стало б остаточним розв'язанням, не призвело б до миру і не ліквідувало б докорінно загрози для нашої країни – для Росії. Навпаки, навколо Донбасу та за його межами пролягла б нова лінія фронту, тривали б обстріли та провокації".

Деталі: Путін заявив, що Росія готова обговорювати на переговорах "принципові для Росії" питання "демілітаризації та денацифікації" України.

Путін також повторив штампи російської пропаганди: що нібито Київ за допомогою ззовні міг створити ядерну зброю, метою якої була б Росія, що на території України нібито створювалися компоненти біологічної зброї.

І Україна, і її західні партнери спростовували як розробки ядерної зброї, так і біологічної зброї.

Передісторія:

  • Росія на чолі з Володимиром Путіним почала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року, після 8 років гібридної війни та окупації Криму. Донецька й Луганська.  
  • Із перших днів війни, яку Путін називає спецоперацією, РФ била по житлових кварталах міст, руйнуючи їх та вбиваючи мирних українців. Згодом окупанти почали брати міста в облогу, мордуючи людей голодм та спрагою. 
  • Президент України Володимир Зеленський сподівається на міжнародний трибунал для Путіна. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан та слідча група Міжнародного кримінального суду вже прибули в Україну для збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації.

Читайте також: Трибунал не тільки для Путіна: як реально покарати еліту РФ за агресію проти України

УП, доповнено
Теми: ПутінРосіявійна
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