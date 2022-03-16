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Путин назвал свою войну в Украине "успешной": все по плану

Елена РощинаСреда, 16 марта 2022, 15:11
Путин назвал свою войну в Украине успешной: все по плану
Владимир Путин, фото ТАСС

Владимир Путин назвал успешными действия российской армии в Украине и заявил, что война идет по плану. 

Источник: Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки российских регионов, российские СМИ

Прямая речь: "Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами".

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Детали: По утверждению Путина, тактика Минобороны РФ "полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения", – хотя от рук российский военных в Украине умерли уже тысячи мирных жителей, более сотни из них дети.

Хозяин Кремля также заявил, что западные покровители "подталкивают Киев к кровопролитию", поставляя оружие и наемников, – хотя именно Россия напала на Украину и нанимает за деньги людей даже в Сирии, чтобы те воевали в Украине. 

Путин повторил, что у России нет цели оккупировать Украину, – хотя его войска бесчинствуют под Киевом и в других городах Украины. 

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По словам Путина, "все дипломатические возможности были полностью исчерпаны" и России "не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы".

Прямая речь Путина: "Хочу сказать об этом впервые – в самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Но что же, это их решение.

Если бы наши войска действовали только на территориях народных республик, помогли им освободить свои земли, – это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны уже - для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта, продолжались бы обстрелы и провокации".

Детали: Путин заявил, что Россия готова обсуждать на переговорах "принципиальные для России" вопросы "демилитаризации и денацификации" Украины. 

Путин также повторил штампы российской пропаганды: что якобы Киев при помощи извне мог создать ядерное оружие, целью которого была бы Россия, что на территории Украины якобы создавались компоненты биологического оружия.

И Украина, и ее западные партнеры опровергали как разработки ядерного оружия, так и биологического оружия.

Предыстория:

  • Россия во главе с Владимиром Путиным начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, после 8 лет гибридной войны и оккупации Крыма. Донецка и Луганска. 
  • С первых дней войны, которую Путин называет спецоперацией, РФ била по жилым кварталам городов, разрушая их и убивая мирных украинцев. Позже оккупанты начали брать города в осаду, моря людей голодом и жаждой.
  • Президент Украины Владимир Зеленский надеется на международный трибунал для Путина. Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан и следственная группа Международного уголовного суда уже прибыли в Украину для сбора доказательств военных преступлений Российской Федерации.

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Темы: ПутинРосcиявойна
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